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洛阳249家企业获科技创新券3106万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.23 18:06

　　记者23日从洛阳市科技局获悉，洛阳2022年科技创新券申领已完成线上审核、现场考察、名单公示，将对249家科技型中小企业519个项目发放科技创新券3106万元。

　　科技创新券，是指在洛阳市注册的科技型中小企业在进行项目研发时，由政府向企业发放的一种电子凭证，用于支持其向高校、科研院所、科技服务机构等单位购买技术服务，开展产学研合作等研发活动。在洛阳市注册、具有独立法人资格、信用状况良好、未被计入“信用中国(河南)”黑名单的科技型中小企业及市属科研院所，依托科技创新研发项目均可申领科技创新券。

　　据悉，本次科技创新券申领企业涉及领域广。其中，新材料产业占比19.30%，电子信息产业占比16.53%，机器人和智能装备产业占比14.29%，现代中药及生物产业占比6.74%，资源循环利用及节能环保产业占比7.31%，新能源产业占比2.9%，石化煤化产业占比1.68%，现代农业占比3.38%。

　　下一步，洛阳市科技部门将充分发挥科技创新券的创新激励作用，引导科技型中小企业加大研发投入，提升发展能级，逐步成长为高新技术企业、专精特新企业，助力洛阳走好从科技强到产业强、经济强的高质量发展新路，为现代化洛阳建设提供澎湃动力。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 王亚丽）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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