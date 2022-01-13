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《洛阳日报》再获“省一级报纸”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.23 18:03

　　近日，河南省第十三届报纸综合质量检测结果揭晓，《洛阳日报》再次荣获“省一级报纸”称号，在全省76种报纸中的47种一级报纸综合排名中位居第四。

　　本届报纸综合质量检测由省新闻出版局组织实施，参评报纸共分5大类，分别为党委机关报，都市报、晚报、广播电视报，专业报、行业报，企业报，学习辅导报，检测范围为2020—2021年出版的报纸。根据综合质量检测结果，第十三届报纸综合质量检测评出一级报纸47种，二级报纸27种，三级报纸2种。

　　从本次综合质量检测结果来看，全省报纸出版单位高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，宣传贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，深化“两个确立”决定性意义的认识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持守正创新，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，充分发挥了报纸围绕中心、服务大局和引领社会主流舆论的作用。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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