洛阳一民营企业家扎根社区 为困难居民创造就业岗位

作为洛阳市偃师区伊洛路街道许庄社区的党支部书记、居委会主任，39岁的丁强强可是社区里的“红人”。提起他，不少居民都会竖起大拇指，因为他不仅是社区里的“实干家”，他的家庭还是大伙儿有目共睹的文明家庭。

作为洛阳市偃师区伊洛路街道许庄社区的党支部书记、居委会主任，39岁的丁强强可是社区里的“红人”。提起他，不少居民都会竖起大拇指，因为他不仅是社区里的“实干家”，他的家庭还是大伙儿有目共睹的文明家庭。

“我的父亲是一名老党员，我是在父亲浓厚的家国情怀影响下长大的。”说起自己的成长经历，丁强强这样说，在走上工作岗位后，他义无反顾地加入了社区服务中心，后被群众推选为“带头人”，“我的想法很简单，就是多为群众办实事、办好事儿，帮助大家把日子越过越红火”。

丁强强是这样想的，也是这样做的。近年来，许庄社区持续加大文明社区创建力度，除实施改造街道搭建徽式建筑、种树修整绿化等硬件设施提升工程外，还积极搭建社区舞台，以内容多样的文体活动来丰富居民们的业余生活。

许庄社区居民邱向娜告诉记者，丁强强为大伙儿做的事儿，大伙儿都看在眼里，“他在我们社区的居民认同度可高了。”

许多人不知道的是，除了担任社区职务外，丁强强还是一名民营企业家。“是父亲留下的厂子，我希望用这个厂子帮助更多困难群众解决就业问题。”丁强强说，在企业经营中，他坚持诚信为本，并优先将困难群众吸收进工厂，以增加他们的收入。

和谐的家庭离不开夫妻两人同心协力地经营，丁强强也不例外。在丁强强的爱人张孟轲的眼中，丈夫不仅是她知冷知热的爱人，也是她风雨同舟的战友。“他想做的我都支持，我想做的他都赞成。”张孟轲说，他们夫妻二人都热爱做公益，每年腊月都会为社区里的困难老人送上新棉靴，遇到社会突发事件，也总是一拍即合地在第一时间捐款、捐物。

偃师区文明办相关负责人说，丁强强的家庭是传承好家风的典例，父亲曾用家国情怀影响他，现在他也在用更大的能量去影响、造福更多的人。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 温宏杰 文/图）