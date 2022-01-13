全市唯一！洛阳国家大学科技园入选全省重点培育名单

近日，河南省发改委、河南省财政厅发布《关于印发河南省中介服务园区(楼宇)重点名单和培育名单的通知》，5家单位纳入省级中介服务园区重点名单，22家单位纳入省级培育名单。洛阳国家大学科技园被纳入省级中介服务园区(楼宇)培育名单，为洛阳市唯一入选单位。

近日，河南省发改委、河南省财政厅发布《关于印发河南省中介服务园区(楼宇)重点名单和培育名单的通知》，5家单位纳入省级中介服务园区重点名单，22家单位纳入省级培育名单。洛阳国家大学科技园被纳入省级中介服务园区(楼宇)培育名单，为洛阳市唯一入选单位。

今年年初，河南省政府发布的《关于加快中介服务业发展的若干意见》指出，要推进科技中介服务、咨询服务、金融中介服务、法律服务等重点领域加快发展，到2025年，打造50个左右中介服务园区(楼宇)，郑州、洛阳等市中介服务业发展取得明显成效。下一步，各有关园区(楼字)将进一步发挥集聚示范效应，大力引进主导产业相关企业，充分发挥龙头企业的辐射带动作用，不断做大主导产业规模，培育一批知名服务品牌。各有关省辖市发展改革、财政部门也要加强园区(楼字)运营管理动态监测，加大统等协调和政策支持，市级有关支持政策要向园区(楼宇)倾斜。

洛阳国家大学科技园目前入驻企业600余家，以创建省级中介服务园区(楼宇)为契机，构建起“众创空间+孵化器+加速器”的科技创业孵化生态链条。该园区依托科技中介超市，引进科技金融、知识产权、法律咨询、技术转移、人力资源、项目辅导、品牌营销等49家科技中介服务企业，基本涵盖企业全生命周期、全业务流程的服务需求。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 化雅楠）