一堂“侦探课”把智慧教育送到乡村孩子身边

“同学们，这位小朋友是谁啊”“名侦探柯南……”“今天，我们一起当小侦探，探寻艺术品被盗案的真相。”22日，在洛阳市宜阳县香鹿山镇后庄小学，一堂精彩的“STEAM大侦探：指纹识别科技体验课”精彩进行，老师通过多媒体互动教学方式，带领孩子们动手提取指纹，探寻科学奥秘。
“同学们，这位小朋友是谁啊”“名侦探柯南……”“今天，我们一起当小侦探，探寻艺术品被盗案的真相。”22日，在洛阳市宜阳县香鹿山镇后庄小学，一堂精彩的“STEAM大侦探：指纹识别科技体验课”精彩进行，老师通过多媒体互动教学方式，带领孩子们动手提取指纹，探寻科学奥秘。
“同学们，这位小朋友是谁啊”“名侦探柯南……”“今天，我们一起当小侦探，探寻艺术品被盗案的真相。”22日，在洛阳市宜阳县香鹿山镇后庄小学，一堂精彩的“STEAM大侦探：指纹识别科技体验课”精彩进行，老师通过多媒体互动教学方式，带领孩子们动手提取指纹，探寻科学奥秘。
21日至22日，洛阳理工学院“践行新思想·奋进新时代”助力乡村振兴志愿服务队走进宜阳县，开展以“点燃乡村智慧教育”为主题的公益活动，对当地4所小学开展智慧教育技术帮扶培训，助力乡村教师数字化教学素养能力提升，给当地的学生送上耳目一些的趣味课程。
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