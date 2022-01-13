居民提出“金点子” 最高奖励1000元【视频】

为充分调动居民群众参与文明典范城市创建工作，激发、动员、组织、培育多元的居民自治队伍成为文明社区创建的主力军，今天上午，洛阳市涧西区第二届社区公益微创投“文明社区居民好项目”大赛启动仪式在牡丹公园举行。

为充分调动居民群众参与文明典范城市创建工作，激发、动员、组织、培育多元的居民自治队伍成为文明社区创建的主力军，今天上午，洛阳市涧西区第二届社区公益微创投“文明社区居民好项目”大赛启动仪式在牡丹公园举行。

据悉，本届社区公益微创投“文明社区居民好项目”大赛的主题为“凝聚居民自治力量，共建共享文明社区”，活动面向涧西区14个街道、112个社区的党员群众开展，旨在挖掘热心居民的金点子，切实助力全国文明典范城市创建工作走实走深。活动持续至11月结束，对可进行落地的居民“金点子”，将以项目形式最多获得1000元的实施预算，有意向参与的社区居民只需在所在社区填写项目申报表即可视为参赛成功。

陈瑞芝

今年79岁的秦岭社区居民陈瑞芝，是本届社区公益微创投“文明社区居民好项目”大赛的参赛者，今年也是她第二次参加该主题活动。陈瑞芝说，2020年，她在第一届社区公益微创投大赛中，以“音乐谱初心 歌声传使命”项目获奖，带领秦岭社区合唱团更多参与社会事务，并在疫情期间，编排抗疫诗歌，开展线上陪聊、唱歌等活动，收获居民好评。今年，她计划立足文明社区创建和关爱社区困难群众，带领团队成员集思广益，争取生成“金点子”“金项目”。

“全国文明典范城市创建工作需问计于民、问需于民。”涧西区相关负责人表示，号召更多居民为文明城市创建工作献计献策，是希望更多社区居民能够成为城市创建的参与者和创建成果的共享者，持续提升他们的幸福感、归属感、获得感。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 丁庆春）