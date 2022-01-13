洛阳日报报业集团党委书记、社长、董事长张留东——创新产业活力 彰显党媒担当

在全球媒体业态和媒体格局发生深刻变化的时代浪潮中，传统媒体尤其是报业开启了转型发展的探索，全国很多报业同行在媒体电商这一特色化领域进行了有效尝试。

在全球媒体业态和媒体格局发生深刻变化的时代浪潮中，传统媒体尤其是报业开启了转型发展的探索，全国很多报业同行在媒体电商这一特色化领域进行了有效尝试。“购时惠”网上商城，就是洛阳日报报业集团(以下简称洛报集团)依托党报自办发行的网络资源优势，成功探索出的“互联网+电子商务”媒体电商发展之路。

秉承洛报基因，传承创新发展华章

洛报集团具有光辉的党媒历史，其前身是诞生于1948年4月9日的河南省首家中共地方党委机关报《新洛阳报》。此后，因形势不断变化，曾历经三次停刊、三次复刊。1981年1月1日，《洛阳日报》再次恢复出版时，为了顺应改革潮流，市委决定把原洛阳市第二印刷厂(现洛报印刷公司)整体划拨给洛阳日报社，同时明确洛阳日报社为自收自支事业单位，营业利润不再上缴，以厂养报，自负盈亏。从此，洛阳日报社走上了“事业单位、企业化管理”的发展之路。1985年，洛阳日报社在全国报界首创“自办发行”模式，并逐步发展成为拥有600名投递员队伍、覆盖整个市区的党报发行网络，为之后电商产业的培育和发展奠定了坚实基础。

近年来，洛报集团推进媒体融合发展，坚持一体化发展方向和移动优先策略，重构“策采编发”，打造“中央厨房”，实施“媒体平台做大做强工程”等六大工程，在互联网主战场开疆拓土、谋篇布局，构建起“报、网、端、微、屏”全媒体平台，综合覆盖受众超过2200万，传播力稳居全国城市新闻媒体前列。2021年，洛报集团旗下洛阳网抖音推出的“洛阳2021防汛”短视频作品，播放量高达1.5亿，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动全网阅读量突破2亿，一个个富有新意的“融媒爆款”，正是我们交出的一份份“融合答卷”。

复刊40多年来，洛报集团在坚持把政治效益和社会效益放在首位的前提下，着眼于自收自支事业单位的现实和党的新闻事业可持续发展，积极开拓多元经营，以产业反哺主业，自主解决舆论阵地建设和事业运行的物质之需。面对媒体格局深度调整和报业运行模式剧变的时代大背景，洛报集团不断加快改革步伐，加大创新力度，积极调整产业结构，主动探索新的盈利增长点。“购时惠”电商就是在此背景下，由洛报集团以科技创新驱动传统产业浴火重生，由单一报纸发行向同城电商等科技领域延伸的探索项目。

从“事业单位 企业化管理”、首创“自办发行”模式到“购时惠”报业电商项目，无论媒介生态如何变化，洛报集团创新之路从未停歇，以血脉里的魄力和勇气，沉着应对历史和时代的每一次考验，与时俱进，牢记党媒责任使命。

洛阳日报报业集团

紧追时代鼓音，奏出报业电商交响

2013年，伴随智能化的高速发展，移动APP应用呈现爆发式增长，全球媒体业态和媒体格局发生深刻变化，对传统媒体尤其是报业生存发展带来了巨大挑战，变革势在必行。勇于创新的洛报人，积极探索新的发展支撑，向内梳理自身优势，向外寻求政策支持，立足洛阳本土，分析大众消费习惯，不断尝试转型发展的突破口。

随着《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》《国务院办公厅关于推进电子商务与物流快递协同发展的意见》等相关政策不断推出，电商领域凸显重点发展方向。2015年，国务院印发了《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，提出“互联网+”理念，部署促进电子商务创新发展。洛报集团主动共振时代节奏，果断与东方证券签署合作协议，对洛阳市场进行深入调研，及时确立“购时惠”同城党媒电商项目，将报业发行“最后一公里”作为核心竞争力，服务本地企事业单位及广大群众需求，探索“互联网+电子商务”创新发展之路。

2015年11月，洛报集团授权旗下洛阳华媒云商科技有限公司积极筹备、市场化操盘运营“购时惠”网上商城。2016年8月8日，“购时惠”商城顺利上线。商城定位为区域综合型电商平台，以覆盖全城的报纸自有发行物流配送体系为基础，倾力打造涵盖地标特产、生鲜食材、粮油百货、助农产品等系列民生物资，坚持“正品·半日达”的核心服务理念，经营模式为线上下单，线下快速配送、半日到家，为市民提供足不出户、配送到家的全新生活方式。

经过5年多发展，“购时恵”商城在洛阳市中心城区拥有注册会员30万+，用户访问量超过5000万，订单额近3亿元。累计开发国内100余个特产直供基地，500余个品牌合作商家，拥有自主研发的APP、微商城、Web网页全系统商城端口、ERP进销存系统、ECP商城管理系统等全链条的运营平台及管理平台，共取得38项技术软件著作权。在集团推进的“产业反哺主业”方面，也取得了不俗成绩，年度反哺发行业务超过700万元，有效稳定了发行队伍。

聚焦融合互通，写下党媒担当荣光

“互联网+”的实质是融合，借助线上线下的融合，助推各行各业聚力发展。“购时惠”商城的发展模式，恰是党媒电商聚力本土资源深度融合的生动体现。一方面，“购时惠”商城借助平台力量，融合渠道优势，多路径实现会员增值服务；另一方面，积极对接企事业单位等团体需求，以及广大市民美好生活需求，搭建本地化产销桥梁，全链条化服务本地。运营职能既能满足政务加商务的市场化发展需求，同时又主动承载扶贫助农、服务市民的社会担当，以党媒属性实现社会效益和经济效益双效发展。

1.五年扶贫路，助农无止境

作为洛报旗下党媒电商，“购时惠”商城在市场运营的同时，牢记责任在前。在助农扶贫的道路上，从未止步。5年多来，电商团队深入各个贫困县区，扛起为农户解决销路、为市民提供优质产品的双重任务，坚持“源地直采，正品直供”的采销理念，先后为县区农户销售红薯粉条、石磨面、玉米糁、山珍、核桃等特色农产品，以及花生、蜜薯、西瓜、苹果、大枣、蒲公英、土鸡蛋等时令生鲜品近百种，累计实现助农营销近千万元。2020年夏季，为解决县区瓜农销售西瓜进城难的问题，通过“购时惠”平台线上组织成立爱心企业联盟，策划爱心西瓜送全城活动，销售爱心西瓜100多万斤。“购时惠”还结合洛阳市对口援疆工作，将新疆的哈密瓜、大枣、苹果等特产摆上“货架”，利用洛报强大的区域媒体优势进行宣传推广，以实际行动助力新疆建设。

2.防控常态化，保障勇担当

2020年2月，突如其来的新冠肺炎疫情给经济发展和群众生活带来严重影响。出行管控，市场关闭，市区群众居家生活物资无以为继，县区农户农产品严重滞销，分文未进。“购时惠”商城勇担洛阳市民生物资配送的重任，第一时间全体复工，被洛阳市商务局认定为首批民生物资指定配送平台，及时开展“民生保障物资进社区”系列活动，全力以赴将各类生活必需品平价送货上门，服务全市1000多个小区，日配送量达5万多单，高效完成了数十万户家庭基本生活物资无接触入户配送工作。同时，“购时惠”商城深入了解县区农户困境，联系爱心企业，解决深山沟里农户数千亩滞留田地的新鲜蒲公英销路；借力媒体力量，推出公益助农系列活动，为滞留在大棚的大片新鲜蔬果敞开销路。防疫关键时期，“购时惠”商城冲锋在前，系列惠民助农行动受到社会各界高度赞誉，洛报“购时惠”成为展现党媒品牌责任担当的一面旗帜。

3.成果乐分享，合作享共赢

“购时惠”商城的转型探索，逐步在发展中成熟结果。在深耕本地市场的同时，洛报电商积极研发技术平台，做好对外输出模式，为报业转型提供有效的复制路径。

2020年9月，洛报集团与山西省晋城市新闻传媒集团共同打造的“购时惠”晋城站成功上线。2021年4月，洛报集团与河南省平顶山日报传媒集团合作成立的平顶山“购时惠”成功上线。2021年12月，洛报集团与河南省开封日报报业集团“购时惠”项目合作签约。借助“购时惠”电商平台，洛阳、晋城、平顶山、开封互通共赢，成为报业抱团取暖、优势互补、合作共赢、融合发展的新典范。

“购时惠”项目的对外合作输出模式，引发了国内媒体界的持续广泛关注，吸引了湖北日报、青海日报、南方日报、广州日报、福州日报、三峡日报、邯郸日报等20多家媒体单位前来考察。

晋城购时惠商城上线

把握资源优势，探索特色转型路径

近年来，各大电商巨头的发展触角已深入全国各地各级市场，地方报业电商平台在行业领域的发展空间被不断挤压。如何依托自身优势，保障完善的供销网络和稳固“最后一公里”物流配送服务网络？特色化和差异化显然是区域电商发展的重中之重。

洛报购时惠商城上线启动

1.零售做支撑，团购做倍增

“购时惠”商城在发展之初，以市场化会员开发为主向，主攻零售，在会员达到一定基数时，面临销量增长的瓶颈。经过深入的市场摸排分析，决定组建专业的大客户服务团队，大力发展企事业单位团购业务，逐步探索出“零售做支撑，团购做倍增”的发展路径。依托洛报集团强大品牌影响力，以市场化零售常态支撑平台品牌化运营。以平台渠道优势开发团购，抓住重要营销节点，以“正品保障、资质齐全、按需定制、配送到家”等服务优势，通过技术支撑打造全链条专属定制管家式服务，快速打通医疗、房产、金融、教育等各大行业合作模式，实现销售增量，建立稳定的供销网络，打造产业化产品安全供应体系，使品牌成为洛阳人放心的同城电商平台。

2.资源促融合，异业助合作

“购时惠”商城借助技术自主研发的核心优势，为企业提供线上渠道互通、客户服务、产品资源、配送模式一对一等精准服务，与洛阳市各大行业开展深度合作，进行资源融合。在实现客户会员和商城会员零成本转化、高转化率的同时，解决了各大行业客户群体庞大、服务效能低等痛点，满足了客户分层服务体系的多元需求。

截至目前，“购时惠”商城已与所在城市13家银行达成会员互通合作，累计导入补贴资金1125万元，引流近10万会员。通过多个定制合作项目，实现了会员的深度圈层转化。

3.政策多响应，活动勤跟进

作为党媒电商，“购时惠”商城保持着较强的政策敏感度，及时推进政策实施。2021年着力乡村振兴，借助洛报集团融媒体力量，开设线上助农消费专栏，联合政府职能部门举办专项活动，响应时代号召，助力平台发展。

2021年7月，河南汛情疫情交织，洛报“购时惠”积极响应巩固脱贫攻坚成果的指导方针，联合市委组织部、农业农村局，举办“百万党员 助农消费”活动，活动开展期间，通过线上线下的全媒体推广，各级党支部及广大党员踊跃报名，以实际行动发挥党员先锋模范作用，全市共计337个党支部参与，下单的党员达4380名，有效促进农民增收，助力乡村振兴。同时，通过“百万党员 消费助农”活动的开展，达到了将洛报“购时惠”推广至各企事业单位的良好效果，为平台品牌传播及后续业务开展建立了有效链接。

洛报“购时惠”经营模式的不断创新，带动了企业加速发展。

追梦新的远方，重铸现代传媒辉煌

74年前，《洛阳日报》的前身《新洛阳报》在发刊词中公开申明：“凡人民所需者，无不全力而为。”“购时惠”商城作为媒体电商，将充分发挥党媒品牌力量，以技术为驱动，牢记责任担当，为广大市民提供值得信赖的全面服务。

未来，“购时惠”商城将逐步打造全链条服务平台，在商品服务的基础上，积极响应各级政府便民服务下沉社区的发展大势，建立线上智慧社区服务平台，分阶段融入教育、家政、旅游、资讯等综合型便民服务内容，深耕社区，将生活物资供应、社区服务、基层党建、消费助农等互通结合，开发网格化、智慧化便民服务模式，发挥本地资源优势，着力打造本地人身边的“生活大管家”。

望远才觉天地阔，实干方能破浪行。洛报“购时惠”商城必将以更加长远的眼光、更加开放的格局，解放思想、凝心聚力、务实重干，携手国内传媒同行，建设全国性品牌网络，共创党媒电商创新发展的美好明天。

(作者：洛阳日报报业集团党委书记、社长、董事长)④