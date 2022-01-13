忘记密码如何查询高考成绩？洛阳市教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：忘记考生服务平台密码，考生该如何查询高考成绩？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：忘记考生服务平台密码，考生该如何查询高考成绩？

洛阳市教育局回复：考生如忘记了密码，可利用考生服务平台的“忘记密码”功能进行密码重置。重置密码时，考生如未关注微信公众号并绑定考生号，也未留手机号，甚至连密码重置问题也忘记了，可以关注“河南省招生办公室”微信公众号，然后通过“微服务”菜单中的“考生服务”手工绑定考生号后，再通过“忘记密码”重置密码。考生本人也可以持准考证和身份证到报名地市县招生考试机构服务大厅(对口生、专升本考生可到就近的市县招生考试机构服务大厅)重置密码。

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