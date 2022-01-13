网友建议万安山山顶公园安装照明设备 伊滨区：满足群众需求

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：万安山山顶公园游客服务中心广场没有安装照明灯，孩子们晚上在广场上玩儿安全隐患较大，希望能安装照明灯，给周边市民提供休闲纳凉的地方。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：万安山山顶公园游客服务中心广场没有安装照明灯，孩子们晚上在广场上玩儿安全隐患较大，希望能安装照明灯，给周边市民提供休闲纳凉的地方。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：万安山山顶公园游客服务中心广场没有安装照明灯，孩子们晚上在广场上玩儿安全隐患较大，希望能安装照明灯，给周边市民提供休闲纳凉的地方。
伊滨区回复：万安山山顶公园夏季营业时间为8:30至18:00，18:00后景区闭园，停止接待游客，故游客服务中心处无照明设备。下一步，万安山山顶公园将根据群众诉求，研究解决方案，适时在广场安装照明灯具，满足群众夜间活动需求。
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