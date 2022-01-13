洛阳“十大露营地”评选活动启动

时至夏日，微度假盛行，露营成为当下热门的休闲活动。22日，记者从洛阳市文广旅局获悉，洛阳将于6月23日启动“十大露营地”评选活动，您可为心仪的露营地投上一票。

时至夏日，微度假盛行，露营成为当下热门的休闲活动。22日，记者从洛阳市文广旅局获悉，洛阳将于6月23日启动“十大露营地”评选活动，您可为心仪的露营地投上一票。

据介绍，为进一步释放文旅消费潜力，推动“洛阳人游洛阳”，洛阳市文广旅局联合洛阳日报社，立足于本地文旅资源，聚焦文旅产业发展新风口，开展洛阳露营地、民宿、主题餐厅、伴手礼等多业态洛阳文旅“新潮向”系列评选活动，进一步培育壮大洛阳文旅消费新业态、新品牌，助力洛阳打造沉浸式文旅目的地。

洛阳“十大露营地”评选活动以“栖心之旅，营造生活”为主题，旨在进一步做大露营这一文旅新业态。您可关注“洛阳旅游”微信公众号，点击下方“洛阳攻略”菜单，然后选择“十大露营地”即可参与本次活动，企业(单位)可参与本次露营地评选，市民可为心仪的露营地投票助力。报名时间为6月23日9时至6月25日20时，投票时间为6月23日9时至6月27日20时。您也可在抖音、视频号、小红书等平台发布视频和照片，参与#洛阳旅游种草计划话题，为心仪的露营地宣传助力。

洛阳市文广旅局相关负责人表示，将以本次评选活动为契机，集中展示我市精致露营、山地露营、城市露营、滨湖露营地等丰富的露营资源，为市民和游客提供有效、实用的露营休闲指南，拓展洛阳文旅新业态，激发洛阳文旅新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)