针对共享单车头盔、号牌破损缺失现象 洛阳城管部门集中整治【视频】

22日，记者从洛阳市城市管理局获悉，目前涧西区城管部门正在对辖区共享单车无序停放及头盔、号牌破损和缺失问题进行集中整治。

22日，记者从洛阳市城市管理局获悉，目前涧西区城管部门正在对辖区共享单车无序停放及头盔、号牌破损和缺失问题进行集中整治。

近年来，共享单车在促进城市交通微循环、解决市民出行“最后一公里”上作用积极，但也存在“重投放、轻管理”问题，车辆无序停放、头盔和号牌破损缺失问题十分突出，不仅影响城市交通、用户骑行安全和市容市貌整洁，也给政府部门监管带来难题。

“针对共享单车无序停放、头盔和号牌破损缺失问题，我们约谈了哈啰、青桔等运营企业，要求立即整改。”涧西区城市管理局有关负责人介绍，执法人员在集中整治中发现，部分共享单车号牌丢失，原因与安装方式存在缺陷有关，导致号牌在骑行中容易受挤压脱落。对此，该局要求相关企业调整号牌安装方式，尽快补充更换。城管执法人员在巡查期间发现有头盔和号牌破损、缺失，会及时上报统计，联系共享单车企业整改。市民在日常生活中发现上述问题，可通过共享单车企业App或扫车上二维码进行故障报修，也可拨打城市管理热线12319反映。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 梁悦 文/图/视频)