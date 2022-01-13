洛阳警方进行“沉浸体验式”消防安全教育 【视频】

“通过VR虚拟现实技术，‘身临其境’学习安全逃生等消防知识，太逼真了！”这两天，洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所珠江社区警务室成辖区居民的打卡新去处。

“通过VR虚拟现实技术，‘身临其境’学习安全逃生等消防知识，太逼真了！”这两天，洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所珠江社区警务室成辖区居民的打卡新去处。

针对珠江社区警务室辖区高层建筑较多的情况，该警务室配备了VR虚拟现实消防体验系统，提升消防安全宣传教育的实践感、体验感、参与感。

民警翟晓瑜说，他们将分批安排辖区商户和居民参与VR虚拟现实体验，提高消防安全教育的针对性，提高辖区居民的消防安全意识和能力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图/视频 通讯员 魏孝群）