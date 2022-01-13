洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳警方进行“沉浸体验式”消防安全教育 【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.23 11:08

　　“通过VR虚拟现实技术，‘身临其境’学习安全逃生等消防知识，太逼真了！”这两天，洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所珠江社区警务室成辖区居民的打卡新去处。

　　针对珠江社区警务室辖区高层建筑较多的情况，该警务室配备了VR虚拟现实消防体验系统，提升消防安全宣传教育的实践感、体验感、参与感。

　　民警翟晓瑜说，他们将分批安排辖区商户和居民参与VR虚拟现实体验，提高消防安全教育的针对性，提高辖区居民的消防安全意识和能力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图/视频 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宁德时代“牵手”河南洛阳
  • 即日起可申请！洛阳“一户多人口”用...
  • 新伊高速施工正酣【高清图】
  • 洛阳举行伊洛河流域应对特大洪涝灾害...
  • 6月23日起，洛阳定鼎大道孟津段禁止中...
  • 在豫招生1144人 军校报考须知发布
  • 提醒！洛阳餐饮住宿通用消费券目前还...
  • 37℃以上！洛阳市气象台发布高温橙色预警
  • 中考首日，洛阳9.1万余名考生奔赴考场
  • 关爱环卫工人！最高温度超35℃时暂停...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    五花寺塔

    夏日隋唐

    水天一色

    荷影
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605