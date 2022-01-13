今年军队院校计划7月1日开始面试和体检

昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年军队院校面试和体检的具体安排公布。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年军队院校面试和体检的具体安排公布。

考生在面试、体检前，须到校开具高中阶段体质测试及格证明，并登录河南省教育考试院网站下载或到县(市)区人武部领取“2022年河南省军队院校招生疫情防控承诺书”“军队院校招收普通中学高中毕业生面试表”，填写体检前14天内健康状况。

6月29日，考生可登录省教育考试院官网查询面试、体检控制分数线。

第一志愿达到所报考院校面试、体检控制分数线的考生，须携带本人身份证、准考证、4张个人红底免冠1英寸照片、高中阶段体质测试及格证明、疫情防控承诺书、政治考核表、面试表、健康码、行程卡、24小时内核酸检测阴性证明等，于7月1日6时空腹到中国人民解放军联勤保障部队第988医院友爱路院区报到，有手术史的考生还须携带手术病历。

若有发热或考前14天有出省记录等情况的考生，须于7月2日前往中国人民解放军联勤保障部队第988医院郑州郑上路602号院区发热门诊排除新冠病情，并持医院证明于7月3日参加面试、体检。面试、体检结果现场告知考生，若对结果有异议，可现场申请复议。

市招生考试中心普招科科长高冰南提醒，未参加面试、体检或结论为不合格的考生不能参加军队院校招生录取。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)

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