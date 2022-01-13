暑期带娃，爷爷奶奶有啥“独门秘诀”

暑期将至，一些长辈开始着手准备“上岗”照看孙辈。既发挥长辈哺育第三代的优势、起到给儿女减轻负担的作用，又克服隔代带娃的种种弊端，帮助孩子获得更好的教养成长，爷爷奶奶们都有哪些“独门秘诀”？

绘图 雅琦

●时间：6月21日

●地点：涧西区武汉路社区党群服务中心创想社

●主持人：涧西区武汉路社区居委会副主任王春艳

●开场白：暑期将至，一些长辈开始着手准备“上岗”照看孙辈。既发挥长辈哺育第三代的优势、起到给儿女减轻负担的作用，又克服隔代带娃的种种弊端，帮助孩子获得更好的教养成长，爷爷奶奶们都有哪些“独门秘诀”？今天咱们请几位居民代表一起来聊聊，大家受受启发。

嘉宾出场

潘美琴：涧西区武汉路社区居民，70岁

“独门秘诀”：教育要“投其所好”，孩子快乐，我也沉浸其中

一起读诗、玩植物大战僵尸……每年暑期，我和外孙子不仅在游戏里寻找快乐，更有“诗和远方”。今年外孙子上初二，我们像朋友，他的学习成绩很优秀。

我以前是老师，亲家母是医生，外孙一出生，我们两家就商量好了：我负责教育，她负责健康。但事情在一年的暑期发生了改变。

那年外孙4岁，他在我家住了一段时间，我发现孩子没有被“立规矩”。就拿最简单的吃冰糕问题来说，他一天能吃好几根，没有任何节制。经过几天的观察，我再也坐不住了，准备开始“改造计划”。

我做了一个日常记录表，其中设置按时睡觉、帮助他人、自主吃饭等标准。如果他表现好可以贴红花，反之得黑花。经过一周的磨合，外孙开始了“规矩的生活”。

我还用奖励机制激励孩子学习的积极性。每天背诵一首唐诗，外孙每次背会后很高兴地跑过来对我说：“姥姥，我背得怎么样？”这时，我不仅会用语言鼓励，还会奖励他一个星星贴画，这样他获得了成就感，之后学习更积极。

教育有时也要“投其所好”，孩子快乐，我也沉浸在幸福之中。

赵洪臣：涧西区武汉路社区居民，68岁

“独门秘诀”：带孩子开阔眼界，从小培养仁爱之心

接过带孩子的任务，我们的肩上就有了一份沉甸甸的责任。特别是在暑假，我有时带着孩子去游泳，首要任务就是保证安全。要让孩子熟悉涉水的安全常识，提高警惕，谨防意外。

在对外孙女的教育中，我的教育理念是“教重于养”，在暑假我会带孩子到图书馆、博物馆、科技馆参观学习，开阔孩子的视野；带孩子到乡下，到田间地头体验农村生活，认一认各种农作物；还可以带着慰问品，与孩子一起走访辖区的空巢老人和独居老人，给他们送去温暖、献爱心；适当参加一些义务劳动，从小培养孩子的仁爱之心。

有些老年朋友认为带孙辈不是我们的事，父母应该亲力亲为。但我并不这样认为，这是我应该做的，同时也很享受这样的天伦之乐。

听到外孙女亲切地叫着：“姥爷、姥姥！”我俩的心里比吃了蜜还甜。看着外孙女越长越高，越来越懂事，我俩非常欣慰。老人带娃是社会和家庭的需要，也体现了浓浓的亲情。

张仲杰：涧西区武汉路社区居民，69岁

“独门秘诀”：亲近自然，多接触社会，让孩子提高综合素质

我们家带外孙女的方式是“散养型”，但我更注重孩子的德育教育，学做人才是人生最重要的课题。

现在城里的孩子，很少亲近自然，因此每年暑期我会带孩子走近大自然，让她感受大自然的奇妙。

夏季是桃子成熟的季节，暑期我们会走进果园采摘，学习农业常识，体会劳动乐趣；日常，我会带外孙女参加朗诵、舞蹈等活动。在活动中，外孙女学习知识，开阔眼界；结识新朋友，学会与人相处，看着外孙女一点点进步，我们很欣慰。

现在一些父母，一看孩子考了一百分就笑哈哈，一旦出现错误就发脾气。要容许孩子犯错，引导孩子积极反思后解决问题，而不只是一味地教训。

我希望可以提高外孙女的综合素质，让她适应社会，拥有幸福人生。