今年中考作文咋破题？洛阳名师这样说

昨日上午，2022年中考语文考试结束后，作文成为热点。今年的中考作文难不难？咋写容易得高分？洛阳多位资深语文名师为你解析。

昨日上午，2022年中考语文考试结束后，作文成为热点。今年的中考作文难不难？咋写容易得高分？洛阳多位资深语文名师为你解析。

“今年中考作文，仍是记叙文、议论文二选一，平时练习较多；和去年的情境作文相比，难度较小。”河南省实验中学洛阳学校资深语文教师吴健说，从题型上看，作文命题较常规，由一个命题写作和材料写作组成，并且有明确的文体要求，引导语指向性也很鲜明。

两类文体具体如何破题？咋写能得高分？来看看资深语文老师的建议！

闫利品 市教育局中小学教研室初中语文兼职教研员、市二十三中语文教师

与2020年、2021年河南中考作文的“一拖二”题目形式相比，今年作文题目稍有变化，但两个题目的材料都与“声音”有关，写作文体要求均非常明确。

题目一

这里的“声音”，可指自然界的各种具体声音，也可指抽象的声音。自然界的声音如：鸟鸣虫唱、风穿树林、泉水叮咚、电闪雷鸣等，都可以放松你的心情，涤荡你的心灵，从而令你难忘；抽象的声音如：亲人和老师的嘱托、朋友的安慰、哲人的妙语等，都可作为写作素材。

题目二

同样与“声音”有关，这个声音更侧重于“言论”，即在网络信息时代，我们对某件事该如何发表言论；面对不同的言论，该如何看待，是对学生价值观、人生观的一种考查、引导，注重考查学生辩证思维能力，紧扣时代脉搏。