洛阳市人大常委会对《中华人民共和国环境保护法》贯彻执行情况进行专题询问

生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，明确提出要用最严格制度最严密法治保护生态环境。

生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，明确提出要用最严格制度最严密法治保护生态环境。

法律的生命力在于执行。被称为史上最严的《中华人民共和国环境保护法》实施以来，洛阳执行情况如何？生态文明建设取得了哪些成果？还存在哪些问题和不足？21日下午，市人大常委会在前期开展执法检查、征求群众建议基础上，对环境保护法贯彻执行情况进行专题询问。市人大常委会党组书记、主任吴中阳，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君，市人大常委会副主任徐新、王松涛、安颖芳、张献宇等参加专题询问会议，市人大常委会委员、部分市人大代表就热点问题进行询问。市委常委、常务副市长孙延文及市生态环境、住建、城管、交通运输等部门主要负责人回答询问。现场询问开门见山、直面问题，对群众关切一一回应。

环境空气质量达到有监测数据以来最好水平

●市人大常委会委员娄卷明：近年来，我市环境质量大幅度改善，洛阳的天越来越蓝、水越来越清，请问取得这些成绩得益于哪些好做法？如何继续巩固和提升？

●市政府副秘书长华阳：近几年来，洛阳空气质量综合指数、PM10、PM2.5、优良天数实现“三降一升”。2021年，我市优良天数达到246天，环境空气质量为我市有监测数据以来最好水平。在具体做法上，坚持高位推进，市委、市政府始终坚持把生态文明建设作为首要政治任务，在市级层面成立生态环境保护委员会，建立了双周调度、每周研判等制度，将生态环境建设体系目标考核结果纳入全市绩效考核体系。坚持依法治污，修订地方法律法规2部，出台相关规定文件200余件，严厉打击各类环境违法行为，有效促进了环境保护法的贯彻实施。坚持生态为民，高标准实施国土绿化和生态修复，解决老百姓身边的环境问题，不断提升人民群众的获得感、满意度。

下一步，我市将坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，让人民群众享受到更优美的生态环境。

最大程度减少对企业生产经营的干扰

●市人大代表于庆伟：在优化营商环境、“万人助万企”的大背景下，请问市生态环境局在服务企业发展方面有哪些举措？

●市生态环境局局长蒋智涛：我们牢固树立“发展是第一要务”“良好生态是最大民生福祉”等理念，深化环评“放管服”改革，推进政务信息化服务，全面实施绩效分级差异化，优化生态环境执法监管，持续开展提高服务效能、强化执法监督、治理城市微污染、严格作风纪律等专项整治行动，最大程度减少对企业生产经营的干扰，助力企业绿色发展。

●市人大代表于庆伟：一些企业提出，我们秋冬季重污染天气期间，还存在应急管控“一刀切”和执法处罚“切一刀”现象，对企业生产秩序影响较大。请问我市重污染天气应急管控工作是否存在管控不精准、执法不规范的问题？

●市生态环境局局长蒋智涛：在执行差异化管控之初，我们的应急减排举措确实存在不够科学精准的问题。近年来，我市不断扩大绩效分级行业范围，完善相关指标和减排措施，根据每家企业的实际绩效水平，将减排措施细化到每一个车间、每一条生产线，提高了执法的规范性。下一步，将持续强化服务企业意识、精准制定措施、优化执法监管方式，提高管控的科学性、精细化，提升服务企业发展的能力。

洛阳充电桩总量位居全省第二

●市人大常委会委员马春强：近年来，我市大力推动新能源车辆替代，但充电桩建设不能满足群众需要，请问市发改委如何解决这一问题？

●市发改委主任付涛：目前，我市已建成公共充电桩7750个，个人充电桩2518个，覆盖了所有县区，总量位居全省第二。全市现有电动汽车保有量约6万台，车桩比高于全省平均水平。然而，市民对充电桩建设满意率仍然不高，关注的焦点主要集中在充电桩利用率不高、老旧小区建设充电桩难等方面。

下一步，将加大充电设施建设力度，严格执行我市充电设施建设运营管理标准，积极推进企事业单位内部充电设施接入省充电智能管理平台，实现充电设施社会共享，提升充电设施利用率，不断织密充电服务网络，提升充电服务质量。年底前，我市将再增加3500个充电桩。