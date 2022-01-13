洛阳积极开展“非遗进社区”“非遗进校园”等活动

近年来，我市不断创新以非遗为主的河洛文化资源保护传承方式，积极开展“非遗进社区”“非遗进校园”等活动，让特色非遗项目长驻校园、社区，促进更多人接触非遗、了解非遗，让非遗之美融入百姓生活。

居民学习河洛大鼓

近年来，我市不断创新以非遗为主的河洛文化资源保护传承方式，积极开展“非遗进社区”“非遗进校园”等活动，让特色非遗项目长驻校园、社区，促进更多人接触非遗、了解非遗，让非遗之美融入百姓生活。

让非遗走进百姓生活

“打板的时候手一定要捏稳，目视前方，节奏绝对不能乱。”近日，在洛龙区定鼎门社区活动室内，国家级非物质文化遗产河洛大鼓传承人张怀生正耐心地为社区居民讲解河洛大鼓的表演技巧。

河洛大鼓是国家首批非物质文化遗产。近年来，随着我市不断加大非物质文化遗产传承保护力度，河洛大鼓正借着“非遗进社区”的东风，走到越来越多百姓身边。“非遗只有走进社区，走进百姓生活，才能有更强大的生命力。”张怀生说，接下来，河洛大鼓还将走进更多社区，让居民在家门口就能感受和学习传统文化。

“除了河洛大鼓，社区还开设了洛绣、剪纸、泥塑等非遗课程。”定鼎门社区相关负责人表示，“非遗进社区”活动在丰富社区居民文化生活的同时，也让优秀非物质文化遗产能够在社区扎根、传承。

为了让非遗更好地走进百姓生活，近年来，我市还举办了“感触二十四节气”少儿非遗之旅、“古都乡韵”非遗进景区等活动，并依托图书馆、博物馆、文化馆等开设非遗课堂，开展文化生态保护专题培训，着力营造“非遗人人参与，发展与民共享”的文化氛围。