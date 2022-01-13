河南省委改革办与洛阳市委政研室联合开展主题党日活动

21日，市委政研室与省委改革办部分党员干部在我市联合开展“学党史、庆七一、勇担当、促改革”主题党日活动。 21日，市委政研室与省委改革办部分党员干部在我市联合开展“学党史、庆七一、勇担当、促改革”主题党日活动。 大家先后参观了“不忘初心、信念永恒——洛耐职工怀念习仲勋同志展览”、中信重工焦裕禄事迹展览馆、中共洛阳组纪念馆、洛阳党建馆、洛阳家风家训馆，共同感受老一辈无产阶级革命家、英模人物坚如磐石的理想信念、对党和人民事业的无限忠诚、对人民群众的深情厚谊。大家纷纷表示要以革命先辈为榜样，铭记党的历史、传承红色基因、增强党性修养、提高工作本领，更加优质高效地做好政研改革财经工作，努力在现代化河南建设新征程中展现新作为，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献力量。 省委改革办副主任、一级巡视员王旭，省委改革办副主任韩大永等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王泽中)