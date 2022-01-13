中钢洛耐院首席专家、研发中心主任王刚：“握指成拳”，推动耐火材料产业集群发展

“世界耐火材料看中国，中国耐火材料看河南，河南耐火材料看洛阳。”因为我省耐火材料产量占世界总产量的比例较大，洛阳又是河南耐火材料产业重镇，中钢洛耐院首席专家、研发中心主任王刚在授课一开始就阐明了洛阳发展耐火材料产业集群的重要意义。他认为，要通过加速释放集群效应，推动洛阳耐火材料产业高质量发展。

“世界耐火材料看中国，中国耐火材料看河南，河南耐火材料看洛阳。”因为我省耐火材料产量占世界总产量的比例较大，洛阳又是河南耐火材料产业重镇，中钢洛耐院首席专家、研发中心主任王刚在授课一开始就阐明了洛阳发展耐火材料产业集群的重要意义。他认为，要通过加速释放集群效应，推动洛阳耐火材料产业高质量发展。

王刚表示，与下游行业如钢铁、水泥等相比，目前耐火材料行业整体集中度较低，存在“小、多、散”等不良现状，多数企业不具备研发能力，产品同质化严重，且出现一定恶性竞争乱象，这就造成了耐火材料行业整体生存环境较为恶劣、利润率较低。洛阳发展耐火材料产业集群，是针对上述耐火材料行业现状采取的举措，对我国耐火材料产业整体长远健康发展具有重要意义。

在王刚看来，洛阳拥有多家耐火材料国家级科研和技术机构，还有中钢洛耐、洛阳利尔等主导产品特色鲜明、市场占有率高的重点企业，在耐火材料创新研发和生产制造方面具备较强基础。

王刚建议，立足产业集群发展，洛阳应注重“握指成拳”，大力鼓励兼并重组、淘汰落后产能，加紧培育一批大型企业集团和多个新型耐火材料生产集聚区，不断加快耐火材料新技术应用和新产品开发，提高行业自动化和智能化水平，通过推进耐火材料产业集群发展、专业生产和产业链配套的高效整合，进一步释放集群效应，在高质量发展的道路上实现洛阳耐火材料产业“新超越”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘强 苗得雨）