北京利尔董事长、中国耐火材料行业协会会长赵继增：创新赋能新材料 智能驱动促发展

“在从高速增长到高质量发展的转型过程中，面对产能过剩、综合成本升高、需求疲软、环保升级等挑战，要通过创新赋能、智能驱动，加快耐火材料产业发展，加速打造耐火材料强国。”北京利尔董事长、中国耐火材料行业协会会长赵继增在授课时表示。

“在从高速增长到高质量发展的转型过程中，面对产能过剩、综合成本升高、需求疲软、环保升级等挑战，要通过创新赋能、智能驱动，加快耐火材料产业发展，加速打造耐火材料强国。”北京利尔董事长、中国耐火材料行业协会会长赵继增在授课时表示。

赵继增介绍，耐火材料是在高温环境下物理、化学性质稳定的无机非金属材料，广泛应用于钢铁、建材、有色金属等领域，是高温工业发展不可或缺的基础材料。近年，随着国内经济高速发展，我国已成为耐火材料的生产和出口大国，耐火材料产销量均稳居世界第一。但与发达国家耐火材料行业相比，国内行业集中度仍然偏低，相关企业仍普遍采用较为传统的生产工艺，设备自动化水平较低，人均产值低，对整体行业发展造成了一定阻碍。

赵继增认为，要打造耐火材料强国，就要发挥创新这个“第一生产力”的作用，推动相关企业做大做优做强，实现相关产品结构科学、适用实用、质量稳定、性价比高，推动耐火材料产业全要素生产率、环保排放指标、能(资)源消耗水平达到国际先进水平。

赵继增还强调了数智化转型的重要性。他表示，数智化转型不是一个单纯的技术概念，而是组织与领导力、信息与技术、商业模式、产品与服务、工作资源等一系列的变革与转型，要通过数智结合积极破解相关技术瓶颈、管理瓶颈，加快生态发展，推进耐火材料行业整体全面升级。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘强 苗得雨）