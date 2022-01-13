中考首日，洛阳9.1万余名考生奔赴考场

昨天，我市9.1万余名初三考生奔赴全市78个考点参加中考。

有序入场

昨天，我市9.1万余名初三考生奔赴全市78个考点参加中考。

“旗”开得胜、一举夺“葵”……家长、老师们用“花样”送考，为孩子们减压；跑错考点、弄丢准考证……“小迷糊”以往年年都有，今年也如此，不过均在各方协助下化险为夷。

击掌加油

现场：“花样”送考 祝考生赢得“开门红”

昨天7时，在洛阳一高、河科大附中、洛阳理工附中等考点外，不少考生、家长已在等候。“今天专门穿了这件红旗袍，给孩子讨个好彩头！”在洛阳理工附中考点外，考生家长高女士说，由于天气炎热，她的后背已湿透。

在河科大附中考点外，为给考生减压，涧西区高新外国语学校的送考老师为考生发放准考证的同时，还送每人一支棒棒糖；在洛阳一高考点外，怀孕38周的市二外语文老师李津津和其余40多名老师组成的送考团格外显眼，他们手举向日葵、身穿红短袖，逐一与考生击掌，祝孩子们赢得“开门红”……

考生入场后，家长们依然不愿离去。在市五十五中(南院)附近，考生家长邱女士打开手机音乐，跳起广场舞。“一坐下就会想孩子考得咋样，还不如起来动一动。”邱女士说，她还自编了“加油操”为女儿助力。