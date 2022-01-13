榜下捉婿，宋朝人的“爱情买卖” （趣说《梦华录》）

河南省高考成绩及分数线即将公布，估计很多考生和家长都在期望与焦灼中等待。

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在古代，等待放榜的考生，应该是同样的心情，一旦金榜题名，命运就有可能发生巨大转折。古装励志剧《梦华录》里的欧阳旭，考中探花(科考进士第三名)后身价倍增，被京城高官高鹄抢去当女婿，高府千金对他甚是中意，非他不嫁。

探花郎为啥如此吃香？这与北宋人的价值观有关。宋朝流行“榜下捉婿”，每逢科考放榜，达官贵人们会拼手速抢女婿，谁能金榜题名，谁就是众人眼中的东床快婿。

东床快婿很吃香

在宋朝，参加科举考试，求取功名，是读书人实现抱负、出人头地的主要途径。

有道是书中自有黄金屋、书中自有颜如玉，只要金榜题名，多半能入仕当官、平步青云。北宋重文轻武，文官待遇极好，有名有利有面子，生活无忧。

这在一定程度上影响了宋朝人的择偶观。北宋人选女婿的重要标准就是有功名。《梦华录》的女主角赵盼儿，资助落榜生欧阳旭复读、赶考，心心念念要当进士娘子，便是此故。谁料欧阳旭中进士后背信弃义，为当高官的“东床快婿”抛弃了她。

“东床快婿”，意指才能出众的新女婿，相关典故出自古籍《世说新语》。

洛阳是西晋京城，西晋灭亡后，晋室东渡，在南方建立了东晋政权。东晋高官郗(音同吃)鉴想给闺女找个好婆家，一门心思要和丞相王导攀亲戚，便派门生上门求婿。丞相回复：“君往东厢，任意选之。”

老王是魏晋名门琅琊王氏的领军人物，家中子侄众多。王家的公子们听说郗鉴的闺女有才有貌，个个都铆足了劲表现，希望能被选中，可有一个小伙子袒胸露腹地躺在床上，若无其事，满不在乎。

门生回去后如实汇报。郗鉴大喜：“嘿，躺在床上的那小子正是我要找的好女婿！”事实证明，郗鉴眼光精准，这位“东床快婿”就是后来闻名天下的大书法家王羲之。

《梦华录》里的高鹄眼光就不怎么行了，他“榜下捉婿”捉来的欧阳旭有才华无德行，差点坑了他闺女。

欧阳修也曾被“捉婿”

北宋大文豪欧阳修也曾在科考放榜后被人“捉”去当女婿。

值得一提的是，欧阳修第一次参加科举考试，没考中；复读了几年重考，还是没考中。欧阳修可是“唐宋八大家”之一啊，连他都要复读，可见在古代考进士真的很难。

不得已，欧阳修参加了“名师补习班”，拜北宋名士胥偃为师，请其指导自己备考。

胥偃学识渊博，当过翰林学士，曾在朝中任要职，负责进士选拔工作。他看出欧阳修有潜力，不仅悉心指教，还“保送”他到京城国子监深造。

欧阳修厚积薄发，过五关斩六将，以优异的成绩通过殿试，中了进士，而且很快就被派往西京洛阳工作，担任西京留守推官。

他的恩师胥偃动作也很快。公元1030年，欧阳修刚考中进士，就被胥偃“内定”为女婿。公元1031年，欧阳修到洛阳上任，工作安顿好后，火速举办婚礼，迎娶胥偃的女儿为妻。金榜题名，洞房花烛，可谓双喜临门。

这个探花不太行

为什么要等当官后才结婚呢？

在宋朝，并不是考中进士就一定能当官的。正如《梦华录》中所说，朝中官职少而进士多，一个萝卜一个坑，只有光鲜的好萝卜才能占住坑。

《梦华录》中的倒霉蛋杜长风，虽考中进士，但因其眼睛高度近视，且在殿试时当着皇帝的面放了个响屁，有失礼仪，朝廷不给他官职，他只能到书院教书，被学生嘲笑捉弄。

欧阳旭高中探花，前途本来一片光明，但他做了亏心事，遭了现世报。

赵盼儿进京后发现欧阳旭果真变了心，敲锣喊话，堵着负心汉的门讨说法。精于算计的欧阳旭为了躲避前女友，棋行险招，溜须拍马逢迎热衷修道的皇帝，自请到西京洛阳当宫观官。

宫观官是管理道观的官员，官职卑微，没有实权。

高鹄觉得这个准女婿无风骨，前途尽毁，当即毁了婚约，逼着女儿和欧阳旭绝交。

欧阳旭世故，高鹄比他更世故：一个穷书生，就算考中了探花，在官场混得不行也白搭。欧阳旭除了长得帅一无是处，要他何用？（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）