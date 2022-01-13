有一种邻里情 叫“搬到我家住”

昨日清晨，在涧西区重庆路街道重庆路二社区20号街坊一个小院内，86岁的刘凤春和年过七旬的韩永连、乔海云夫妇坐在树下，聊兴正浓。

刘凤春（左一）和乔海云夫妇聊天

昨日清晨，在涧西区重庆路街道重庆路二社区20号街坊一个小院内，86岁的刘凤春和年过七旬的韩永连、乔海云夫妇坐在树下，聊兴正浓。

“上次吃的肉包子，你觉得味道咋样？”乔海云摇着蒲扇，询问坐在对面的刘凤春。

“吃着不赖，最近天热，荤腥吃多了腻得慌，今天咱们包点儿鸡蛋粉条馅儿的包子吧。”刘凤春说。

双方熟识起来，其实是近几年的事情。时间回到2020年5月。彼时，刘凤春已在小院的平房里生活了30多年，因为舍不得邻居，她没有跟着子女住。“房子环境可以，就是冬天没暖气太冷，夏天屋里又太热。”刘凤春说。

乔海云是在一次散步时偶然走进刘凤春的小院的。“老姐姐，忙啥呢？”乔海云的一句问候，让刘凤春打开了话匣子。一来二去，她们便熟悉了。得知刘凤春住在平房里冬夏两季难挨，乔海云爽快地发出邀请：“走，搬到我家住。”

两家相隔200米，走路只需几分钟。那年夏天，刘凤春在乔海云位于4楼的家里住了快仨月，立秋后才回到自己家。到了冬天，乔海云又把刘凤春接到自家的暖气房里。长期住在乔海云家，刘凤春也没闲着，蒸馍、缝被褥……做了不少力所能及的事情。

相识不久就接对方到自家长住，乔海云为何对刘凤春这般好？

“虽然以前我和刘凤春没咋接触过，但早就听说过她。”乔海云笑着说，她和爱人是20号街坊的老住户，以前因为工作太忙早出晚归，和邻居少有往来。后来，俩人年龄大了，身体也不好，开始在家休息，这才和邻居有了较多接触。对于刘凤春的人品，他们早有耳闻。

韩永连说，不少人都夸刘凤春人好心善、乐于助人。“这话一点儿都不假。”乔海云接过话头，“前些年，老姐姐的腿脚还算利落，别人煮好饺子给她送过去，她端着来我家，非要让我尝尝。”

78岁的仝素娥也是20号街坊的老住户。她说，平日里，刘凤春的小院的门总是敞开着，谁买菜回来又遇到急事要出去，就直接把菜放在小院里，不用多交代，刘凤春保证看护得好好的。不冷不热的季节，邻居们爱到小院里歇脚，谁口渴了，就到刘凤春屋里倒水喝。“没人见外，我们相处和睦。”仝素娥说。

随着年龄越来越大，刘凤春的腿脚不像以前那般利落，走路需要借助拐杖。韩永连、乔海云同样腿脚不便，考虑到刘凤春上下楼不方便，从今年起，老两口不再邀请刘凤春到家里住了。不过，他们的情谊没有因此改变。

如今，韩永连和乔海云几乎每天都要到刘凤春的小院里坐坐，陪她聊天，帮她做饭，一待就是大半天。“他俩对我像对亲人一般，我心里感激，这份情谊一辈子忘不了。”刘凤春动容地说。

“我们的年龄都不小了，她是老姐姐，互相帮衬、彼此照顾是应该的，大家心情舒畅、身体健康就好。”乔海云说。

洛阳城里敬老孝亲的人和事，都将成为本栏目报道的主角。诚邀社会各界提供线索，让我们一起努力，把洛阳的“孝贤正能量”传播开来！（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图）

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