洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

有一种邻里情 叫“搬到我家住”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.23 08:16
刘凤春（左一）和乔海云夫妇聊天

　　昨日清晨，在涧西区重庆路街道重庆路二社区20号街坊一个小院内，86岁的刘凤春和年过七旬的韩永连、乔海云夫妇坐在树下，聊兴正浓。

　　“上次吃的肉包子，你觉得味道咋样？”乔海云摇着蒲扇，询问坐在对面的刘凤春。

　　“吃着不赖，最近天热，荤腥吃多了腻得慌，今天咱们包点儿鸡蛋粉条馅儿的包子吧。”刘凤春说。

　　双方熟识起来，其实是近几年的事情。时间回到2020年5月。彼时，刘凤春已在小院的平房里生活了30多年，因为舍不得邻居，她没有跟着子女住。“房子环境可以，就是冬天没暖气太冷，夏天屋里又太热。”刘凤春说。

　　乔海云是在一次散步时偶然走进刘凤春的小院的。“老姐姐，忙啥呢？”乔海云的一句问候，让刘凤春打开了话匣子。一来二去，她们便熟悉了。得知刘凤春住在平房里冬夏两季难挨，乔海云爽快地发出邀请：“走，搬到我家住。”

　　两家相隔200米，走路只需几分钟。那年夏天，刘凤春在乔海云位于4楼的家里住了快仨月，立秋后才回到自己家。到了冬天，乔海云又把刘凤春接到自家的暖气房里。长期住在乔海云家，刘凤春也没闲着，蒸馍、缝被褥……做了不少力所能及的事情。

　　相识不久就接对方到自家长住，乔海云为何对刘凤春这般好？

　　“虽然以前我和刘凤春没咋接触过，但早就听说过她。”乔海云笑着说，她和爱人是20号街坊的老住户，以前因为工作太忙早出晚归，和邻居少有往来。后来，俩人年龄大了，身体也不好，开始在家休息，这才和邻居有了较多接触。对于刘凤春的人品，他们早有耳闻。

　　韩永连说，不少人都夸刘凤春人好心善、乐于助人。“这话一点儿都不假。”乔海云接过话头，“前些年，老姐姐的腿脚还算利落，别人煮好饺子给她送过去，她端着来我家，非要让我尝尝。”

　　78岁的仝素娥也是20号街坊的老住户。她说，平日里，刘凤春的小院的门总是敞开着，谁买菜回来又遇到急事要出去，就直接把菜放在小院里，不用多交代，刘凤春保证看护得好好的。不冷不热的季节，邻居们爱到小院里歇脚，谁口渴了，就到刘凤春屋里倒水喝。“没人见外，我们相处和睦。”仝素娥说。

　　随着年龄越来越大，刘凤春的腿脚不像以前那般利落，走路需要借助拐杖。韩永连、乔海云同样腿脚不便，考虑到刘凤春上下楼不方便，从今年起，老两口不再邀请刘凤春到家里住了。不过，他们的情谊没有因此改变。

　　如今，韩永连和乔海云几乎每天都要到刘凤春的小院里坐坐，陪她聊天，帮她做饭，一待就是大半天。“他俩对我像对亲人一般，我心里感激，这份情谊一辈子忘不了。”刘凤春动容地说。

　　“我们的年龄都不小了，她是老姐姐，互相帮衬、彼此照顾是应该的，大家心情舒畅、身体健康就好。”乔海云说。

　　洛阳城里敬老孝亲的人和事，都将成为本栏目报道的主角。诚邀社会各界提供线索，让我们一起努力，把洛阳的“孝贤正能量”传播开来！（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图）

　　常驻记者

　　李岚 电话：15090169915

　　孟山 电话：18537995235
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宁德时代“牵手”河南洛阳
  • 即日起可申请！洛阳“一户多人口”用...
  • 新伊高速施工正酣【高清图】
  • 洛阳举行伊洛河流域应对特大洪涝灾害...
  • 6月23日起，洛阳定鼎大道孟津段禁止中...
  • 在豫招生1144人 军校报考须知发布
  • 提醒！洛阳餐饮住宿通用消费券目前还...
  • 37℃以上！洛阳市气象台发布高温橙色预警
  • 中考首日，洛阳9.1万余名考生奔赴考场
  • 关爱环卫工人！最高温度超35℃时暂停...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    五花寺塔

    夏日隋唐

    水天一色

    荷影
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605