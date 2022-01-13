三万年前“老洛阳人”择居也“挑地段”

栾川县龙泉山公园有一个龙泉洞，它曾是生活在3万至4万年前古人类的“家”。

栾川县龙泉山公园有一个龙泉洞，它曾是生活在3万至4万年前古人类的“家”。20日，市文物考古研究院与洛阳日报报业集团“掌上洛阳”客户端联合主办的“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动走进龙泉洞遗址，市文物考古研究院馆员顾雪军带着观众寻找古人类活动遗迹，并从中窥探这些“老洛阳人”的生活状态。

选房标准：地段、地段还是地段

房地产界流传一句话：“地段、地段还是地段！”表达的意思是，影响房产价值的主要因素是区位条件。龙泉洞作为距今3万至4万年古人类的“房产”，也颇符合这个标准。

从大的方面来说，栾川县的自然环境优越，适合人类生存。比如，最近几天，洛阳市区迎来连续高温天气，让人热得难受，但栾川县的气温就明显低一些，让人感到比较舒服。这种情况在三四万年前也存在，在没有空调、暖气的当时，古人类选择在此生活合情合理。

从小的方面看，龙泉洞位于龙泉山南麓一个环抱型的山坳处，这里背风向阳、采光充足。龙泉洞洞口的形制也很特殊，洞口很小，人可以钻进去，而里面有很大空间，像一个天然的遮阳棚。此外，龙泉洞海拔较高，约734米，即便河流涨水，也很难淹到这里。

“不难看出，当时的人类在‘挑房’时也是大有讲究的。”顾雪军说。

日常生活：“灶”能调节火力，“刀”能轻松割肉

龙泉洞遗址考古工作的重要发现之一是用火遗迹。这些年，考古人员在洞中发现了1处灰烬和4处火塘。所谓火塘，是一种用石块围成近乎圆形的“灶”，其作用与现在的炉灶类似，可以用来烹饪食物。

顾雪军说，这种“灶”可以通过石块控制火焰燃烧的程度和范围，曾有考古人员进行实验，在这样搭出的火塘里，明火熄灭一段时间后，仍能被重新引燃。

除了“灶”，考古人员还在龙泉洞遗址发现了大量石制品、动物化石、骨器等，总数有45000余件。

顾雪军介绍，龙泉洞遗址发掘出土的石制品多为打制石器。

在直播中，顾雪军现场演示了打制石器的制作方法，并且使用制成的石器进行了切割演示。记者看到，用锤击法所得的石器可以轻松切割新鲜羊腿上的肉，在使用方法得当的情况下，其锋利程度与刀具差不多。