今日洛阳阴天转多云 气温26℃～37℃

洛阳今日阴天转多云，部分地区有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有强对流天气，气温26℃～37℃。

昨天，我们既经历了高温酷暑的炙烤，又体验了狂风大雨的洗礼。

昨天一大早，市气象台就发布了高温红色预警信号，提醒市区最高气温可能超过40℃；傍晚又发布雷暴大风黄色预警，提醒市民注意雷暴大风天气、7级大风，以及强雷电、短时强降水、冰雹等强对流天气。

连日来的持续高温天气，让很多市民对这次降水充满期待，尤其是昨天下午，即便在上班忙碌的间隙，也要望几眼窗外的天空。不过，想靠这场雨“打败”连日来的高温，恐怕有些难。市气象台预报员解释，此次降水过程持续时间不长，且集中在昨天傍晚到夜间，随着雨水退场，今天晴热天气继续“控场”，气温依然很高。

那么，近期还会下雨吗？根据最新气象资料分析，未来一周我市仍然多晴热天气，最高气温普遍在35℃以上，午后到傍晚多局地阵雨或雷阵雨。26日到27日，受西南涡东北移影响，有一次明显降水天气过程。具体预报如下。

今天：阴天转多云，部分地区有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有强对流天气，气温26℃～37℃。

明天：晴天间多云，气温25℃～40℃。

25日(周六)：白天晴天到多云，夜里多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温25℃～38℃。

26日(周日)：阴天，有中阵雨或雷阵雨，气温27℃～34℃。

27日(周一)：中阵雨或雷阵雨停止转晴天，气温24℃～32℃。

28日(周二)：多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温23℃～34℃。

29日(周三)：晴天间多云，气温24℃～35℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）