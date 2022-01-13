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洛阳市职工文化活动中心投入使用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.23 08:18

　　为更好服务洛阳工运事业和工会工作，更好满足广大职工群众日益增长的精神文化需求，依据全国总工会《关于坚持公益性服务性方向推进职工服务阵地社会化市场化运作的意见》，结合事业单位重塑性改革要求，市总工会将洛阳市职工活动中心职能定位为“一中心、两学校”：“一中心”即洛阳市职工文化活动中心，“两学校”即职工大学和工匠学院。

　　近日，洛阳市职工文化活动中心正式建成投入使用，为我市职工群众提供了一个学习交流、素质提升的崭新平台，这标志着我市职工文化教育活动阵地进一步得到完善和加强。该中心位于中州中路213号(市总工会原办公大楼)，建筑面积约2000平方米，设有现代化的多媒体教室、宽敞明亮的文化课教室、标准的形体教室及设施齐全的茶艺教室等，可同时容纳500余名职工进行教育培训活动。该中心采取由洛阳市职工活动中心与洛阳日报报业集团联合办学的模式运营，双方将发挥各自资源优势，以高质量发展为主题，以高品质服务为主线，坚持公益性、服务性方向，为广大职工群众提供优质教育培训服务。

　　洛阳市职工文化活动中心投入使用后，将开设丰富多彩、喜闻乐见的培训课程，为广大职工群众提供公益性、普惠性的服务，极大丰富和活跃职工群众精神文化生活。同时特别针对工会会员实施普惠性服务：全国劳模、大国工匠学费全免，全国五一劳动奖章、省劳模获得者学费减免50%，市劳模、省五一劳动奖章和市五一劳动奖章获得者学费减免30%，工会会员学费减免20%。

　　洛阳市职工文化活动中心的落成对打造健康文明、积极向上的职工文化，提高职工生活品质具有重要意义。洛阳市职工活动中心负责人表示，市职工文化活动中心要坚持以职工需求为导向，以满足职工日益增长的精神文化需求为出发点和落脚点，将其建设成为广大职工群众提升素质的大课堂、陶冶情操的精神家园。

　　如果您想了解市职工文化活动中心的相关活动，可于工作日上班时间至中州中路213号(市总工会原办公大楼，中州中路与嘉豫门大街交叉口东南角50米)10楼1002室咨询。

　　咨询电话：18838866877 (洛报融媒·洛阳网记者 杨柳)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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