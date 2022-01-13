出行请注意！805路城际公交临时调整线路和班次

记者22日从偃师汽车站获悉，因邙岭镇杨庄部分路段封闭施工，由偃师牛庄发往中心城区的805路城际公交临时调整运营线路和班次，计划28日恢复。
记者22日从偃师汽车站获悉，因邙岭镇杨庄部分路段封闭施工，由偃师牛庄发往中心城区的805路城际公交临时调整运营线路和班次，计划28日恢复。
记者22日从偃师汽车站获悉，因邙岭镇杨庄部分路段封闭施工，由偃师牛庄发往中心城区的805路城际公交临时调整运营线路和班次，计划28日恢复。
牛庄至洛阳方向：805路公交从虎头山绕行北环路到首邙路，至东蔡庄后恢复原线路。发车时间为6：00、8：00、13：00、15：00。
洛阳至牛庄方向：805路公交沿原线路行至东蔡庄，绕行首邙路、北环路、虎头山至牛庄。发车时间为8：00、10：00、15：00、17：00。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 裴梦梵）
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