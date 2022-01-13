应对汛期突发灾害 洛阳消防制定四级救援响应措施

今日，记者从市消防救援支队获悉，连日来，我市各级消防救援队伍通过制定应急救援预案，开展水域救援演习、防汛拉练等措施，全面做好应对汛期突发灾害应急救援准备。

今日，记者从市消防救援支队获悉，连日来，我市各级消防救援队伍通过制定应急救援预案，开展水域救援演习、防汛拉练等措施，全面做好应对汛期突发灾害应急救援准备。

日前，为进一步健全救援工作机制，更好地维护人民群众生命财产安全，市消防救援支队制定了《全市消防救援队伍洪涝灾害救援预案》，将我市救援力量划分为四类：水域救援力量、排水排涝力量、机动救援力量和替防补位力量，并根据洪涝灾害等级，制定了Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级四级响应措施。

根据《预案》，各级消防救援队伍按照“先危险、后一般，先人员、后物资，先广域、后局部”的原则转移疏散被困或遇险人员，按照医院、学校、养老院等特殊场所优先，通信、供电、供水、供气、供油等民生工程优先，老旧危房优先的原则开展排水排涝。

此外，在凌波湖、开元湖地铁站、孟津会盟黄河段、洛河洛神岛、栾川尾矿库等水域，市消防救援支队先后组织开展8次水域救援和防汛拉动演练，共拉动12个消防站的300余名指战员、30台车辆、12艘舟艇，重点围绕人员集结、舟艇驾驶、翻舟自救、无人机定点抛投等12个水域救援科目演练。目前，市消防救援支队正联合市公安局、神龙救援队等在洛河水域开展防汛应急救援拉动演练。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 陈雨露 通讯员 王倩）