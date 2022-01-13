提醒！洛阳餐饮住宿通用消费券目前还有少量剩余可领取

记者22日从洛阳市商务局和支付宝平台获悉，21日上午，“寻味古都 约惠当‘夏’”促消费活动发放的第二期1024.1万元市级餐饮住宿通用消费券，激发了市民消费热情。

记者22日从洛阳市商务局和支付宝平台获悉，21日上午，“寻味古都 约惠当‘夏’”促消费活动发放的第二期1024.1万元市级餐饮住宿通用消费券，激发了市民消费热情。当天上午9时开始发放消费券，10时就已有超800万元的餐饮住宿消费券被领走，尤其是面值50元的消费券最受欢迎。截至22日18时记者发稿时，还有少量消费券，消费者仍可领取使用。

洛阳市第二期发放的餐饮住宿通用消费券共有10元券40万张、20元券15万张、50元券6.482万张，所有在洛人员(包括外地来洛人员)的支付宝实名认证用户均可申领。市民可通过支付宝首页、饿了么APP首页进入活动专区，也可通过支付宝首页、饿了么首页搜索“洛阳消费券”进行领取。与第一期消费券不同的是，为了满足更多青年消费群体的需求，本期消费券可在实体店到店使用，也可在饿了么平台下单使用。每位消费者可在支付宝、饿了么分别领取，数量有限，领完为止。

洛阳市商务局相关负责人再次提醒消费者，本次消费券核销的截止时间为7月10日24：00。领取的餐饮住宿消费券将自动存入支付宝、饿了么“卡包”，在参与活动的商家付款时，只要达到满减额度，便自动从“卡包”调取扣减。其中，消费满40元可使用一张10元券，消费满80元可使用一张20元券，消费满200元可使用一张50元券，每次消费只能使用一张餐饮住宿通用消费券，不可叠加使用。