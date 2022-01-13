涧西人居白皮书今日上线，抢万元购房消费券

城市记忆，且探涧西。随着“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动——涧西篇持续推进，“新涧西”板块人居价值凸显。日趋强劲的“西引力”正乘楼市利好之风，吸引着越来越多人关注板块楼盘。

城市记忆，且探涧西。随着“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动——涧西篇持续推进，“新涧西”板块人居价值凸显。日趋强劲的“西引力”正乘楼市利好之风，吸引着越来越多人关注板块楼盘。

为进一步实现惠民利企的良好局面、有效促进洛阳房地产市场持续健康平稳发展，今日，活动正式推出《涧西板块人居白皮书》、发放涧西专场购房消费券，帮助大家了解涧西板块优质楼盘，以更优惠的价格置业涧西。

白皮书·深度解读，好房信息一目了然

如今的“新涧西”板块，涵盖传统认知中的涧西区与高新区，产业覆盖面更广、楼盘潜力更大，是赋能城市发展的“西引擎”，更是人们安居置业的优良之选。

继“涧西涧西”音乐大片、H5有奖互动引发城市共鸣后，全新上线的《涧西板块人居白皮书》紧贴市场需求，以楼市视角客观分析“机遇新涧西”，依托区域GDP、人口集聚度官方数据，通过板块配套、楼盘价格走向、人居现状等方面深度解读涧西板块在洛阳楼市中的亮眼表现，为消费者提供高价值、高实用性的置业参考。

扫码查看《涧西板块人居白皮书》

《涧西板块人居白皮书》显示，涧西板块目前分布有万科、美的、建业、旭辉、中弘、绿都、中梁等数十家品牌房企，充分彰显着板块实力、人居魅力。

消费券·官媒背书，六大品牌房企发力

为实实在在减轻消费者的购房压力，洛阳网联合万科·春华秋实西园甲第、建业·中弘城、美的·君兰江山、中弘卓越城3期、建业旭辉·尊府、建业府六家涧西板块代表楼盘，今日起正式向市民线上发放涧西专场购房消费券。(共1000张，每人限领1张，先领先得)

打开领券页面，可以看到购房消费券券额为10000元，点击“领取”并完善相关信息后即可成功领券。页面下方显示各楼盘消费券对应的使用规则，请注意查看。

扫码领券

值得期待的是，6月25日10时，“城市精粹以西为贵”涧西板块价值论坛将在洛阳网视频号进行线上直播，不仅邀请到品牌房企“大咖”在线分析板块特色，还将发放牡丹仙子盲盒、长粒香米等诸多互动礼品，欢迎大家届时积极关注，乐抢好礼，乐居涧西。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)