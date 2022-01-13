在豫招生1144人 军校报考须知发布

22日，省教育厅发布《河南省2022年军队院校报考须知》，2022年军队院校在我省招收普通中学高中毕业生1144名(男生1082名、女生62名)。

22日，省教育厅发布《河南省2022年军队院校报考须知》，2022年军队院校在我省招收普通中学高中毕业生1144名(男生1082名、女生62名)。

招生条件

参加2022年普通高等学校招生全国统一考试的河南省普通高中应届、往届毕业生；

未婚，年龄不低于17周岁(2005年8月31日以前出生)、不超过20周岁(2002年9月1日以后出生)；

高考文化成绩达到本科一批录取控制分数线；

高中阶段体质测试成绩及格(含)以上；

参加由军队组织的政治考核、面试和体检，结论均为合格。

填报志愿

报考军队院校的考生实行网上填报志愿，时间为6月26日8时至28日18时。

第一志愿可以填报1个高校志愿，每个高校志愿可以填报1-5个专业；

第二志愿为平行志愿，可以填报1-4个高校志愿，每个高校志愿可以填报1-5个专业。

报考军队院校的考生，不得兼报公安、司法和其他类别提前录取本科批次院校。

政治考核

按照省军区战备建设局、公安厅、省高中等学校招生考试委员会办公室《关于做好2022年军队院校招收普通高中毕业生政治考核工作的通知》执行。

战略支援部队信息工程大学对考生政治条件有特别要求，6月29日至7月1日，由县级人武部会同公安机关、招生院校组织走访调查第一志愿报考该校且成绩达到面试体检控制分数线的考生,走访调查合格考生于7月2日，到县级人武部领取已填写走访结论的政治考核表。

面试和体检

面试体检前，考生须到学籍所在学校开具高中阶段体质测试及格(含)以上证明，并登录河南省教育考试院网站下载或到县(市、区)人武部领取《2022年河南省军队院校招生疫情防控承诺书》《军队院校招收普通中学高中毕业生面试表》，填写体检前14天内健康状况，并就遵守疫情防控规定做出承诺。

面试体检时，需检查考生疫情防控承诺书、健康码、行程码、24小时内核酸阴性结论(纸质或电子证明)，并测量体温。

6月29日，省教育考试院和省军区招生工作办公室根据考生第一志愿，区分男女生和文理科分别划定面试体检控制分数线(女生和体检要求较高的陆军特种作战学院、海军工程大学、海军潜艇学院按招生计划数的5倍划定，其他院校男生按招生计划数的3倍划定)。考生可自行登录省教育考试院官网查询面试体检控制分数线。

凡第一志愿达到所报考院校面试体检控制分线的考生，携带本人身份证、准考证、4张个人红底免冠1寸照片、高中阶段体质测试及格证明、疫情防控承诺书、政治考核表和面试表，按照《各地考生参加面试体检地点分配和时间安排》规定的时间，于当日早晨6时空腹(当日零时后不进食)到面试体检地点报到，首先进行抽血检验，尔后按计划参加面试和体检。有手术史的考生还须携带手术病例。

未参加面试、体检或结论为不合格的考生不能参加军队院校招生录取。

录取

招生院校根据政治考核、面试、体检情况及专业要求，对进档考生由高分到低分择优录取。总分成绩相同的依次比较单科成绩，其中文科专业比较顺序为语文、数学、外语，理科专业比较顺序为数学、语文、外语。

考生和家长对军队院校招生工作如有疑问，可现场咨询或拨打军队院校招生咨询举报电话：0371-81671300。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）