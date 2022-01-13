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宜阳县：“两清一护”让群众乐享水清岸绿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.06.22 16:23

　　河水潺潺流淌，岸边绿植环绕。日前，时隔二年，一直在外打工的宜阳县韩城镇仁厚村村民老张重返家乡时发现，家门口那条淤积严重、行洪不畅、杂草丛生、垃圾遍地的臭水沟不见了，进入眼帘是一条干净整洁、护坡坚固的河道。

　　仁厚村家门前这条河叫仁厚河，它的变化得益于宜阳县小流域“两清一护”综合治理。

　　去年以来，宜阳县认真贯彻落实市委、市政府关于小流域“两清一护”工作要求，按照“清障清违先行、清淤护岸并重”的原则，早安排、早落实，迅速掀起了小流域“两清一护”建设高潮，今年该县分别以渡洋河、韩城河、柳泉河、焦涧河等8条支流为先行先试示范段，带动开展全县小流域“两清一护”工作。目前，全县21条小流域治理已基本完工。

　　“轰隆隆……”22日下午，记者在宜阳县柳泉镇水兑村看到，两台挖掘机在河床内清淤扫尾，水兑河河道两岸用的是雷诺护垫砌成的护坡，河底部宽约50米。

　　“从前河道障碍物太多，一遇到大洪水，河道堵塞，危险的狠。”宜阳县水利局工作人员常荣欣从手机里找出一张老照片，照片里的水兑河桥两岸满是违章建筑、河道内杂草、树木丛生，“如今河道拓宽、河堤加固，行洪更安全了”。

　　去年7月，洛阳遭遇多场大暴雨，但宜阳县境内几条河流由于提早清障，均未发生重大汛情险情。

　　“两清一护”不仅仅是简单地将河道疏通。在柳泉镇河东村段，这和在水兑村看到的雷诺护垫护坡大不一样；这里是整齐划一的浆砌石护坡。这是为啥？

　　“两清一护要坚持生态优先、一河一策，因地制宜。”宜阳县水利局相关负责人说，该县小流域“两清一护”综合治理根据防洪标准和实际情况，因河施策，精准设计治理方案。对于水流较急的地方和水量较大的河道下游，采取浆砌石护坡，提高护坡的防冲刷能力，而原生态护坡的修建则是随河就势，在提高河道行洪能力的同时，不破坏原有生态环境，“注重保持乡村河道生态，坚决不搞面子工程”。

　　为确保“两清一护”综合治理工作顺利推进，该县建立了由县级河长牵头负责两清一护、乡镇政府组织建设、水利部门提供技术服务等工作机制，多部门协同参与，现场解决工程推进过程中遇到的困难和问题。该县还把河道治理和“我为群众办实事”、乡村振兴等工作有机结合，努力实现“水清、岸绿、路畅、惠民、景美”。

　　在宜阳县柳泉镇河北村，提起“两清一护”工作，该村的群众都会竖起大拇指，原来是在整治河道的同时，还把困扰该村多年的出路问题给解决了。

　　“原来，我们村要到镇上去，要绕很大一圈才能到大路上，群众出行很不方便，多亏县里实施的小流域治理工程，不仅把我们的河治理美了，还把我们村的出路打通了，现在沿着河堤路径直就到镇上大路了，再也不用绕道了”宜阳县柳泉镇河北村村支部书记李军峰高兴地说。

　　据了解，截至目前，宜阳县共计治理河流67公里，进度达99%，已完成全县21条小流域内影响行洪安全的清障清违“两清一护”工作，预计今年底前全县小流域综合治理工作全部清零，基本实现河道行洪通道安全通畅，护坡护岸坚实可靠，安全自然、生态宜居的水环境基本建立。(李炳辉 常荣欣 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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