“红色+工业” 洛阳一社区立足优势资源推动“微改造”

中国第一拖拉机制造厂、洛阳矿山机械厂、洛阳玻璃厂、洛阳轴承厂……22日上午，记者在洛阳市涧西区重庆路街道重三社区零号街坊内看到，一条百余米长的“洛阳工业发展史长廊”已经建成，长廊如城市工业博物馆一般，全面展示了新中国成立以来洛阳工业的发展历史和建设成就。
中国第一拖拉机制造厂、洛阳矿山机械厂、洛阳玻璃厂、洛阳轴承厂……22日上午，记者在洛阳市涧西区重庆路街道重三社区零号街坊内看到，一条百余米长的“洛阳工业发展史长廊”已经建成，长廊如城市工业博物馆一般，全面展示了新中国成立以来洛阳工业的发展历史和建设成就。
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