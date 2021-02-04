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《红色百城百年奋斗纪实》出版 洛阳日报社作品被纳入其中
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 17:18

　　在喜迎党的二十大召开之际，由中国记协指导、中国地市报研究会编著、光明日报出版社和中国水利水电出版社联合出版的《红色百城百年奋斗纪实》公开出版，并向全国正式发行。该书是洛阳日报社等全国105家党媒参与的“百年奋斗路·百城访初心”大型全媒体报道文集。洛报融媒记者采写的作品《火种撒遍中原》纳入其中，通过中央媒体和105家地方媒体集中宣传报道，向全国展示了洛阳百年奋斗历史和改革发展成果。

　　2021年，在中国共产党成立100周年之际，在中国记协指导下，国家一级新闻学术团体——中国地市报研究会联合全国28个省(自治区、直辖市)105座城市的党媒，4月至9月间历时6个月联合推出105组全媒体组合式报道，通过开展“百年奋斗路·百城访初心”大型全媒体报道活动，进行百城扫描、现场报道、前后对比，反映中国共产党成立100年来走过的光辉历程和取得的伟大成就，生动诠释发源于各地并在中国革命建设进程中产生深远影响的红船精神、长征精神、井冈山精神、延安精神、特区精神等伟大精神，形成了气势磅礴的红色百城“大合唱”，在全国百城掀起“红色风暴”，吹响奋进第二个百年目标的“集结号”。

　　《红色百城百年奋斗纪实》一书，是“百年奋斗路·百城访初心”大型全媒体报道活动作品的集纳。全书共分为“红色记忆”“红船精神”“初心答卷”“奋斗历程”四个专题，由中国记协国内部主任殷陆君作序，共收录105组文章、约49.3万字、全彩印刷，创下全国地市媒体参与同一主题报道规模、时间、影响之最，具有十分重要的文化价值、史料价值和宣传价值。该书设计精美、文图并茂，形成红色百城百年奋斗历史的集体回放，唱响了奋进新征程、建功新时代的时代主旋律。

　　其中，洛报融媒记者采写的《火种撒遍中原》一文被纳入其中。1921年12月，中共洛阳组成立，这是河南的第一个党组织，也是全国最早的一批党组织。沿着陇海铁路，中共洛阳组将党的火种洒满中原，党组织在中原大地如雨后春笋般迅速发展，河南的革命运动进入了一个新的阶段。《火种撒遍中原》一文生动再现中共洛阳组成立的经过和重要意义，热情讴歌了100年来洛阳经济社会发展取得的突出成绩。文章刊发后，引发社会各界强烈反响，全国媒体重点关注、予以转载，起到了良好的宣传效果，激发了全市上下党员干部的昂扬斗志。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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