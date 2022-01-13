以创意助公益！“杜康相约 传承经典”2022年度洛阳市公益广告大赛启动

22日，“杜康相约 传承经典”2022年度洛阳市公益广告大赛启动仪式举行，作品征集从即日起开始，7月30日结束。

22日，“杜康相约 传承经典”2022年度洛阳市公益广告大赛启动仪式举行，作品征集从即日起开始，7月30日结束。

据介绍，为充分培育和践行社会主义核心价值观、营造全社会崇德向善的良好范围，不断提升公益广告宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，推动优秀公益广告创作，以公益广告精品引导社会关注关切，传递温暖温情，弘扬时代新风，培育文明风尚，洛阳市文明办、洛阳市创建办、洛阳市市场监督管理局、洛阳日报报业集团联合开展“杜康相约 传承经典”2022年度洛阳市公益广告大赛。

这次大赛征集作品的主题涵盖社会主义核心价值观，精神文明创建，弘扬中华优秀传统文化，乡村振兴，低碳行动，特色志愿服务，生产生活安全，防灾减灾救灾，关爱妇女、儿童、老年人、残疾人等13个方面内容。旨在通过这次大赛，发掘出更多鼓舞人、感染人的优秀公益广告作品，让公益的力量提升整个社会的温度。

大赛征集方式为上下联动、遴选推优，通过汇聚多方创作力量，推出优秀作品。社会各界媒体媒介、广告设计单位、各级广播电视台、各大院校以及从事热爱公益广告创作的组织、MCN机构或者个人都可报名参加，另外各县、区文明办和文明单位也可通过委托设计、定向制作、公开征集等方式征集原创优秀公益广告作品。

征集上来的作品分为平面作品和视频作品，大赛设立一等奖2名、二等奖2名、三等奖6名及优秀组织奖若干。评审结果将于8月中旬在媒体平台公示，公示期7天，期间如对评审结果有异议的可向洛阳市创建办实名反馈。

洛阳市创建办相关负责人表示，希望可以通过大赛发掘出更多鼓舞人、感染人的优秀公益广告作品，助力全国文明典范城市创建，打造更具影响力、辐射力、引领力的“文明高地”。

如果您有意愿参加此次大赛，可以将参赛作品报送电子邮箱： lyscjbxcc@126.com。联系电话为 0379-63900617。报送时请注明作品类型、作品名称、单位或姓名。

征集类型及要求

平面广告

报纸广告、海报设计、漫画、摄影作品设计等。网上提交文件要求格式为jpg，色彩模式RGB，规格A3(297×420mm)，压缩率不小于9，分辨率300dpi，系列作品尽量控制在5幅以内，评选时按一幅作品计算，单幅作品不超过10MB。

视频广告

包括横屏、竖屏视频广告，可涵盖影视视频、微电影、短视频、动画片等形式。作品要求有故事情节，文件为高清晰度视频，以MP4等主流高清通用格式为主， H.264MPEG2编码，1920×1080(16:9)分辨率，码率不低于15Mbps；动画需转换为AVI、MP4等视频格式后提交；时长在55秒以内(微电影控制在3分钟以内)，不要倒计时；重点内容需配字幕，创作文案须一并报送。

所有作品不得以任何形式添加水印标识，不得插入商业广告，避免出现明显的行业特点。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈志强 文/图）