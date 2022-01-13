洛阳市市场监管局主动沟通对接 为企业改革发展保驾护航

“非常感谢市场监管人员以服务大局的担当、专业精湛的业务能力，为企业改革发展保驾护航。”22日，洛阳LYC轴承有限公司相关负责人说。

“非常感谢市场监管人员以服务大局的担当、专业精湛的业务能力，为企业改革发展保驾护航。”22日，洛阳LYC轴承有限公司相关负责人说。

洛阳LYC轴承有限公司是省委省政府、市委市政府确定的深化国有企业改革重点企业，目前正全力推进混合所有制改革、重组上市等工作。在一系列改革发展过程中，涉及注册登记变更的事项政策性强、时间要求紧，对后续改革及重组上市影响较大。了解到这一情况后，洛阳市市场监管局的工作人员开辟业务办理“绿色通道”，主动了解企业需求，成立专业小组和企业沟通对接，积极指导企业完善相关资料，同时，安排专人负责行政审批业务，优化审批流程，将审批关口前移，压缩时限完成变更事项。

“万人助万企”活动开展以来，洛阳市市场监管局坚持“真心真意办实事，实心实意见实效”工作导向，紧盯“问题化解率”和“企业满意率”，致力解决企业堵点、难点、困点问题。洛阳市市场监管局相关负责人表示，服务企业就是服务发展，该局将强化企业帮扶和要素保障，用足用活用好新政策措施，惠企助企促市场主体发展，持续深化“放管服”改革，打造一流营商环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 韩旭)