“啄木鸟”上线！小广告张贴、车辆违停成洛阳市民关注最多的两类问题【视频】

21日9点42分，洛阳市涧西区市民陈先生发现科文路附近有积存垃圾，随即，他拿出手机，通过微信搜索“洛阳啄木鸟”小程序注册成为城市文明志愿者，进而将积存垃圾的位置和图片在线上传。

21日9点42分，洛阳市涧西区市民陈先生发现科文路附近有积存垃圾，随即，他拿出手机，通过微信搜索“洛阳啄木鸟”小程序注册成为城市文明志愿者，进而将积存垃圾的位置和图片在线上传。几乎同一时间，“洛阳啄木鸟”数据后台——洛阳数字化城市管理系统的工作人员受理了陈先生的这则举报，并通知涧西区相关单位到场核查、处置。当天11点21分，涧西区向平台回复“问题已处理”，6分钟后，市城市管理局的巡查员到达现场核查，记录核查照片显示问题已确实整改完毕。

自“洛阳啄木鸟，市民随手拍”活动后，这样“点单-接单-派单”的故事每天都在洛阳的大街小巷上演，这也是“洛阳啄木鸟，市民随手拍”活动的具体落实。该活动由洛阳市创建版和洛阳城市管理局联合主办，活动旨在号召市民拿出手机，像啄木鸟一样发现身边的不文明现象并在线举报，切实助力我市创建全国文明典范城市。据悉，车窗抛物、不礼让斑马线、垃圾暴露、窨井盖丢失、道路破损……市民在路上见到有任何不文明现象，都可以通过“洛阳啄木鸟，市民随手拍”活动绿色通道上报。

市民随手拍车辆违停不文明现象

自20日活动开始至今，活动进行得如何呢？记者从市城市管理局了解到，截至目前，通过微信“洛阳啄木鸟”小程序注册成为志愿者的市民已近200人，上报各类城市管理问题130余件，这些上报的问题包括不礼让斑马线、车窗抛物、绿地裸露、非法小广告张贴、车辆违停、垃圾暴露、乱堆物堆料等，其中小广告张贴和车辆违停成为市民在线举报最多的两类问题。

“针对市民上报的问题，我们都在第一时间通过数字化城市管理平台及时通知责任单位核查并处理。”市城市管理局相关负责人表示，目前，市城市管理局派出专人对通过“啄木鸟”绿色通报上报的问题进行优先处置，并将处置全过程直接化、透明化，市民可在小程序和“洛阳市城市管理局”微信公众号“美好洛阳”中实时查看问题处理进度和结果。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 胡惠娟 陈志强 文/图/视频）