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最后一周！洛阳这些企业要抓紧时间年报了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 11:39

　　倒计时最后一周！洛阳还没有进行年报公示的1万余户企业注意了，2021年度的报送工作将于本月30日结束。今日记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳已有登记注册的应年报各类市场主体，截至22日9时还有10639户企业(不包括个体户及农民专业合作社)未年报。

　　洛阳市市场监管局信用监管科相关负责人介绍，市场主体报送公示年度报告制度是重要的市场监管手段，指的是在每年1月1日至6月30日，其通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）向社会公示年度经营情况报告，包括行政许可取得和变动信息、生产经营信息、联系方式等。凡2021年12月31日前登记注册的市场主体，须在规定期限内报送并公示年报，今年新登记注册的无须年报。未按时报送年报的企业将被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，甚至被吊销营业执照，在银行贷款、政府采购、工程招投标、国有土地出让、授予荣誉称号等事项中依法予以限制或禁入。

　　特别需要提醒广大市场主体，《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》已于2022年3月1日起施行，第七十条规定市场主体未按照法律、行政法规规定的期限公示或者报送年度报告的，由登记机关列入经营异常名录，可以处1万元以下的罚款。为了方便市民，洛阳各级市场监管部门均设立了年报咨询服务电话，指导市场主体进行网上年报。如果老年人不会操作电脑进行网上申报，也可以携带纸质年报材料到辖区市场监管所提交办理。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 张晓光 周晓瑜)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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