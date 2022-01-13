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141家洛阳企业获评2022年度省级“专精特新”中小企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 11:43

　　22日，记者从洛阳市工信局获悉，省工信厅近日公布2022年度河南省“专精特新”中小企业名单，141家洛阳企业入选。

　　作为专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、配套能力突出的独特群体，“专精特新”中小企业是产业链、供应链的关键环节和“补短板”的中坚力量。截至目前洛阳共有212家省级“专精特新”中小企业，去年实现营业收入447.65亿元，同比增长30.46%。

　　近年，洛阳围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，引导中小企业积极开展“六化”建设，分层培育“专精特新”中小企业群体，分类促进中小企业做精做强做大。此次入选的四丰电子是国内首家研发制造高世代用钼靶材的生产企业，其高纯钼靶材国内市场占有率接近50%；古城机械锚定产业风口加快技术升级，企业配套名单已囊括比亚迪、领克、理想等知名新能源汽车厂商。

　　下一步，洛阳将建立包含3000家创新型中小企业的培育库，研究形成个性化、系统化的企业对标培育方案，并通过实施标准补短工程，以及创新能力、数字水平提升行动等，加速构建从孵化培育、成长扶持到推动壮大的全生命周期梯次培育体系，推动技术、资金、人才、数据等要素资源向“专精特新”中小企业集聚，持续为全市高质量发展提供动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 赵长青）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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