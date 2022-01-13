推广全民阅读！文明单位助力老城区一社区培养居民领读人

“自从当上咱社区的居民领读人，大伙儿都说我的气质都越变越好了。”22日上午，刚刚在老城区中沟社区新时代文明实践站结束一场领读分享会的社区居民胡敏，一边整理着桌上的读书笔记一边笑着说，“可能这就是腹有诗书气自华的福利。”

“自从当上咱社区的居民领读人，大伙儿都说我的气质都越变越好了。”22日上午，刚刚在老城区中沟社区新时代文明实践站结束一场领读分享会的社区居民胡敏，一边整理着桌上的读书笔记一边笑着说，“可能这就是腹有诗书气自华的福利。”

胡敏今年61岁，目前已经退休。她介绍，自己从年轻时就喜欢读书，但当时工作忙一直没能静下心阅读，现在退休了，有了更多自己的时间，又赶上社区招募领读人就毫不犹豫报了名。

在胡敏看来，读书是一件惬意的事，而带领很多人一起读书，则是在这份惬意的基础上，又平添了些快乐和成就，“跟大家做读书分享，对于我来说，也是一次对书籍内容的二次消化。”

胡敏是中沟社区居民领读志愿服务队中的一员。中沟社区党委书记刘红彬介绍，中沟社区居民有3700余户、8000余人，社区素有居民热爱文体活动的土壤，目前，在分包单位的定向支持下，社区读书会已成为中沟社区的特色文化品牌，今年以来，已举办过十余场活动，惠及居民超过300人。

刘红彬口中的“分包单位”是老城区文化和旅游局。今年以来，我市文明单位分包社区工作全面推进，老城区文化和旅游局立足自身书籍资源丰富、文化志愿者较多等优势，在中沟社区举办各类读书会，并助力社区对接优秀社会资源，引入樊登读书平台，解决内容输出的问题，同时培养高质量的居民领读人，助推全民阅读在基层落地生根。

群众的需求在哪里，志愿服务就延伸到哪里。老城区文化和旅游局相关负责人表示，除帮扶社区打造读书会文化品牌外，他们还利用老城区文化馆平台，组建了10个不同艺术门类的教师志愿服务团队，根据社区居民的需求，打通公共服务进社区的“最后一公里”，让更多群众共享城市文明创建成果。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 陈志强 施莉莉）