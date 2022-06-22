在夏日的繁花之中，兼有清雅与艳丽者，当属荷花。荷花别名甚多，莲、芙蓉、芙蕖、菡萏、水华、水旦、藕花、泽芝、玉环、净友、溪客……凡此种种，不能尽数。

在夏日的繁花之中，兼有清雅与艳丽者，当属荷花。

荷花别名甚多，莲、芙蓉、芙蕖、菡萏、水华、水旦、藕花、泽芝、玉环、净友、溪客……凡此种种，不能尽数。

炎炎夏日，万物皆受炙烤，只有那池中的荷花，迎着烈日，叶如绿波，花若红云；微风吹过，清香扑鼻，让烦躁的内心安静下来。

荷花，从来都不缺诗词歌赋的隽永。

自古以来，文人墨客好像想把所有美好的词汇都赋予她的身上，也留下许多脍炙人口的诗篇。

夏日午后，一起来赏一池荷花盛开、读一卷荷花诗词，让诗意的荷花为你带来夏日清凉。

《小池》

南宋 · 杨万里

泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。