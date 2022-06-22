在夏日的繁花之中，兼有清雅与艳丽者，当属荷花。荷花别名甚多，莲、芙蓉、芙蕖、菡萏、水华、水旦、藕花、泽芝、玉环、净友、溪客……凡此种种，不能尽数。
在夏日的繁花之中，兼有清雅与艳丽者，当属荷花。
荷花别名甚多，莲、芙蓉、芙蕖、菡萏、水华、水旦、藕花、泽芝、玉环、净友、溪客……凡此种种，不能尽数。
炎炎夏日，万物皆受炙烤，只有那池中的荷花，迎着烈日，叶如绿波，花若红云；微风吹过，清香扑鼻，让烦躁的内心安静下来。
荷花，从来都不缺诗词歌赋的隽永。
自古以来，文人墨客好像想把所有美好的词汇都赋予她的身上，也留下许多脍炙人口的诗篇。
夏日午后，一起来赏一池荷花盛开、读一卷荷花诗词，让诗意的荷花为你带来夏日清凉。
《小池》
南宋 · 杨万里
泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。
小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605