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就在本周五！涧西区第二轮消费券正式开抢！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.06.22 10:57

来了！来了！

在万众期盼中

“风起洛阳 嗨购涧西”

涧西区

第二轮消费券来了！

第二轮消费券将于

6月24日

上午10点正式开抢

优惠更大！

数量更多！

覆盖行业更广！

快来跟小编

一起了解“抢券攻略”

第二轮城市消费券发放时间为6月24日上午10点

共分四种面值：

满20减5元券

满50减10元券

满100减20元券

满200减50元券

核销截止时间为7月15日24:00

　　1.线上领券。领取方式为关注“涧西融媒”或“洛阳广州市场步行街”微信公众号，点击上述公众号内菜单跳转至“涧西消费券”小程序，进入消费券领取页面，根据提示无需注册直接领取；领取成功后，消费者可在活动商家门店消费时使用微信支付，符合用券条件直接抵扣消费金额。

“涧西融媒”

微信公众号

“洛阳广州市场步行街”

微信公众号

　　2.线下扫码。消费者在活动商家门店，扫描活动海报的二维码，进入“涧西消费券”小程序领取。

　　3.消费券在投放日限时限额发放，每人每种面值均可领取一张。

　　消费者领取的消费券自动存入微信“卡包”，在参与活动的商家付款时，只要达到满减额度，便自动从“卡包”调取扣减，消费者可通过“卡包”查看消费券使用情况。

　　涧西区域工商注册主体已开通微信商业支付(非微信个人收款码)的指定行业的所有商家，指定行业包括：餐饮、零售、酒店、旅馆、旅游、休闲娱乐、医疗药店等多行业。

　　(一)消费券自领取成功起截止日期内有效，过期无法使用，过期时间以券面展示时间为准。

　　(二)单笔支付仅限使用1张消费券，消费券不设找零，不可重复使用，不可拆分使用，不能转让、转售、转赠，不兑现，伪造或变造无效。

　　(三)消费者在最终支付环节，通过微信支付即可自动抵扣使用(亲属卡方式付款不支持使用)。

　　(四)在消费券有效期内使用消费券的订单发生全额退款时，消费券可再次使用，退款后消费券有效使用期不变，仍为原定结束时间。如超出有效期或者订单部分退款，消费券无法再次使用。

　　(五)活动期间，如遇消费券使用问题，可通过微信支付咨询客服热线：95017咨询。

吃喝玩乐在涧西

领券消费新风尚！

赞！！！

快快关注“涧西融媒”

本周五上午10点

一起拼手速

摩“券”擦掌嗨翻盛夏！
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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