40℃以上！洛阳市气象台继续发布高温预警

刚刚，记者从洛阳市气象局获悉，22日7时43分，洛阳市气象台发布高温红色预警信号：预计今天白天，洛阳市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区最高气温将升至40℃以上。 今天早晨，上班的市民防晒装备齐全 刚刚，记者从洛阳市气象局获悉，22日7时43分，洛阳市气象台发布高温红色预警信号： 预计今天白天，洛阳市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区最高气温将升至40℃以上。 【防御指南】 1.政府及相关部门按照职责采取防暑降温应急措施，保障生产、消防、卫生安全和城市供水、供电。 2.停止户外露天作业(除特殊行业外)。 3.避免长时间户外活动，采取有效的遮阳防晒措施，对老、弱、病、幼人群采取保护措施。 4.驾驶人员应注意车内勿放易燃物品，开车前应检查车况，严防车辆自燃。 5.有关部门和单位要特别注意防火。 【最新天气】 今天白天到夜里，洛阳全区晴天转阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，西南风转偏北风3级-4级，最高气温36℃～38℃，最低气温26℃～28℃。 【历史上的今天】 2005年的今天，洛阳市区最高气温为42.4℃，是有气象记录以来该日气温的最高值。 1961年的今天，市区降大雨，降水量达48.3毫米。 (洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)