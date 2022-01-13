洛阳城镇非私营单位在岗职工公积金缴存基数上限下月起调至20736元

昨日，记者从市住房公积金管理中心获悉，2022年度住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作已经开始，7月执行新标准。
昨日，记者从市住房公积金管理中心获悉，2022年度住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作已经开始，7月执行新标准。
昨日，记者从市住房公积金管理中心获悉，2022年度住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作已经开始，7月执行新标准。
办理时间
6月20日至9月10日。中心城区内各单位在市民之家5楼分时段办理调整。
西工区：
6月20日至6月30日
涧西区：
7月1日至7月10日
(高新：8月15日至8月25日)
老城区：
7月11日至7月21日
瀍河区：
7月22日至8月2日
洛龙区：
8月3日至8月13日
伊滨区：
8月15日至8月25日
温馨提示：逾期不再办理；市直行政机关、全供事业单位按市财政规定时间办理。
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