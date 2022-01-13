洛阳城镇非私营单位在岗职工公积金缴存基数上限下月起调至20736元

昨日，记者从市住房公积金管理中心获悉，2022年度住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作已经开始，7月执行新标准。

昨日，记者从市住房公积金管理中心获悉，2022年度住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作已经开始，7月执行新标准。 昨日，记者从市住房公积金管理中心获悉，2022年度住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作已经开始，7月执行新标准。 办理时间 6月20日至9月10日。中心城区内各单位在市民之家5楼分时段办理调整。 西工区： 6月20日至6月30日 涧西区： 7月1日至7月10日 (高新：8月15日至8月25日) 老城区： 7月11日至7月21日 瀍河区： 7月22日至8月2日 洛龙区： 8月3日至8月13日 伊滨区： 8月15日至8月25日 温馨提示：逾期不再办理；市直行政机关、全供事业单位按市财政规定时间办理。 下一页 尾页 [1] [2]