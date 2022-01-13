充分吸收借鉴洛阳经验 加快公共文化立法保障

20日至21日，省人大教科文卫委员会主任委员王小平带队来洛，就制定《河南省公共文化服务保障和促进条例(草案)》(以下简称《条例(草案)》)进行专题调研。

20日至21日，省人大教科文卫委员会主任委员王小平带队来洛，就制定《河南省公共文化服务保障和促进条例(草案)》(以下简称《条例(草案)》)进行专题调研。

王小平一行先后到二里头夏都遗址博物馆、兴洛湖城市书房、隋唐大运河文化博物馆、洛阳博物馆、涧西区春光社区健身中心、龙门实验室、河南科技大学医教协同中心等地，深入了解我市公共文化服务保障建设及推动公共文化服务高质量发展等情况。在随后召开的座谈会上，调研组听取了我市相关单位关于公共文化服务保障工作的汇报及对《条例(草案)》的意见建议，对相关工作给予充分肯定。

王小平指出，制定《条例(草案)》是推动我省文化事业在新时代取得新进展的重要举措，对加强公共文化服务体系建设、满足人民群众精神文化需求、保护和传承中华优秀传统文化、推动文化强省建设具有重要意义。洛阳有着厚重的历史文化背景，要充分利用好、发挥好古都文化品牌，将传统文化与现代技术深度结合，让洛阳文化在全省乃至全国继续“出圈”，持续增强文化自信。此次《条例(草案)》制定将充分吸收借鉴洛阳公共文化服务保障工作的先进经验，立足保护、传承和弘扬优秀文化，凝聚各方智慧力量，做到民主立法、开门立法，推动公共文化服务保障提质增效，擦亮“行走河南 读懂中国”品牌。

市领导梁庆、雷雪芹等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)