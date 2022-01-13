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歌星程琳追忆乔羽：他是我的指路明灯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 08:48

　　20日，我国著名词作家、剧作家乔羽与世长辞，社会各界都在怀念这位写过诸多脍炙人口的歌曲的老人。其中，有一位音乐家、歌星自小受到乔羽的指引和关爱，与其感情深厚，她就是洛阳人程琳。

　　她从小跟老人认识，在低谷期受到很多鼓励

　　说起乔羽的代表作《让我们荡起双桨》《我的祖国》《难忘今宵》《刘三姐》等，想必大家都不陌生。20世纪80年代因《小螺号》《妈妈的吻》等一举成名的程琳，并未录制过乔羽的上述歌曲。

　　“不过，我在很多公开的演出中唱过乔老爷的《让我们荡起双桨》。”程琳说，乔羽去世后，北京青年报的记者联系她，了解她与乔羽的故事，“记者可能听说了我小时候就跟乔老爷感情甚笃吧”。

　　原来，程琳十三四岁时曾拜著名歌唱家王昆为师，后被王昆“钦点”从海政歌舞团调入东方歌舞团。因王昆和乔羽是好朋友，程琳在师父的带领下与乔羽成了“忘年交”。“乔老爷一点架子都没有，整日乐呵呵的，我们这些新人跟他交往没有丝毫压力。”程琳回忆，她和乔羽永远互称对方为“乔老爷”和“小程琳”。

　　后来，程琳的音乐被批评为“靡靡之音”，演艺事业受阻。王昆和乔羽两位前辈为她的事情费心费力。“我记得他和王昆老师为了我的事儿，商量如何帮助我这个乐坛新秀。《让我们荡起双桨》是乔老爷的代表作，他就让我在公开场合唱这首歌，这样就不会遭受非议了。”程琳说，乔羽鼓励她“不要去理会那些抨击，坚持自己的风格，你拉二胡非常棒，与普通歌手不同，你有乐器修养，一定能成为音乐家”。

　　彼此说家乡话，感到亲切和开心

　　程琳对乔羽在事业方面给予自己的提携与关照非常感激。在生活中，她和乔羽一家的关系也很紧密。八九年前，她还常受邀到乔羽家做客，她也会邀请乔羽及其夫人到她家吃饭。乔羽和蔼可亲，作为山东人的老人总说一口家乡话，而她见到乔老爷也总说家乡话。

　　“他说山东话，我说河南话，两地口音接近，感到亲切和开心。”程琳说，乔羽还有一首代表作《牡丹之歌》，经常在洛阳牡丹文化节开幕式演出中被演唱，“我虽然没有唱过这首歌，但他知道我的家乡洛阳底蕴深厚、牡丹闻名世界，他还说过山东菏泽也是牡丹之乡，两地很有渊源”。

　　后来，乔羽由于身体原因很少出门，但程琳一直与老人保持联系。她本想去探望老人，因疫情未能成行，为此感到遗憾。

　　将乔羽视为指路明灯，传承其精神

　　程琳说，乔羽在95岁高龄安详离世，她为大师的离去而难过，不过，她认为老人的一生是圆满、完美的。“他留下了那么多优秀作品，能被他的光辉照耀过，我感到十分幸运。他的作品会一直被世人传唱下去，这是他留给我们的一笔精神财富。”程琳说，乔羽和王昆两位前辈栽培和扶持年轻、有才华的新人，这种做法和精神一直影响着她。

　　近些年，程琳与一些音乐家、企业家合作成立“牧云音乐基金”，目的就是培养和扶持更多音乐苗子。“乔老爷曾经帮助过我，对我影响很大，如同指路明灯，我一定要把这种精神传承下去。”程琳说。（洛报融媒·洛阳网记者 宋扬）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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