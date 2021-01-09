洛阳150个瓜果直销点为1600余户瓜农服务

昨日，记者从市城市管理局获悉，今年，该局将继续全方位服务进城瓜农，在市区设置150个自产瓜果便民直销点，并推出“五个一”服务举措，进城瓜农只需联系对口城管执法人员，就能享受一对一服务。

进入盛夏，随着本地西瓜陆续上市，我市服务进城直销瓜果工作正式启动。昨日，记者从市城市管理局获悉，今年，该局将继续全方位服务进城瓜农，在市区设置150个自产瓜果便民直销点，并推出“五个一”服务举措，进城瓜农只需联系对口城管执法人员，就能享受一对一服务。

瓜农进城卖瓜，城管提供一对一服务

昨日清晨5点，在涧西区滨河北路与金鑫路交叉口附近，天空刚泛起鱼肚白，就有瓜农驾驶农用拖拉机进入服务进城瓜农中转站。记者在现场看到，中转站面积超过1万平方米，空间开阔，入口处设有便民服务点，饮用水、轮胎充气泵、防暑降温物品、医药箱、工具箱等一应俱全。

“该中转站坐落在滨河北路上，不少从宜阳和洛宁方向来的瓜农都要路过这里。”市城市管理局有关负责人说，为避免农用车辆进市区带来的交通拥堵、空气污染、交通安全等城市管理难题，该局从2020年开始，创新服务进城瓜农模式，其中一项重要举措就是设置服务进城瓜农中转站。具体来说，驾驶手扶拖拉机等农用车辆进城的瓜农，需要提前联系对口城管执法人员，到市区后将车停在中转站，由城管部门安排车辆免费把其瓜果转运到市区内的便民直销点，等瓜果卖完，再由城管部门把瓜农送回中转站。其他县区瓜农驾驶农用车辆进城的，由城管部门协调车辆，在双方约定地点免费把瓜果转运到便民直销点。允许进城的卖瓜车辆，则由城管部门负责把车引导到便民直销点。