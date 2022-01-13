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围绕中心服务大局深度研究工作 推动宣传思想文化工作出新出彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.22 08:33

　　21日，市委宣传部召开部机关“能力作风建设年”活动推进会议，传达学习全市“能力作风建设年”活动推进会议精神，总结交流经验，分析存在问题，安排部署工作，以“能力作风建设年”活动引领宣传思想工作进一步走深走实。

　　市委常委、宣传部部长王飞参加会议并讲话。她指出，自“能力作风建设年”活动开展以来，部机关聚焦提升五种能力、锻造四种作风，深入开展各项工作，推动今年上半年全市宣传思想文化工作取得明显成效。要善于把握大局大势，不断强化理论武装，围绕以创新引领发展主战略和产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”策划宣传工作，推动市委重要工作部署落地落实。要把工作抓具体，深度研究青年工作、互联网传播规律，有效提升舆论引导水平，敢于攻坚克难、突破瓶颈，坚持“一线工作法”，深入一线调研指导、解剖麻雀，以过硬本领服务保障好全市中心大局。要以项目化推动工作，建立完善“13710”工作落实机制，推动问题第一时间解决、工作第一时间落实，探索实施效果评估机制，以可量化方式衡量工作开展成效，推动宣传思想文化工作出新出彩，为全市经济社会发展营造良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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