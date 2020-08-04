46所高职院校面向我省定向培养军士2572人

昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年我省将依托46所高职院校，招收定向培养军士2572人。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年我省将依托46所高职院校，招收定向培养军士2572人。

报考条件

须为已参加2022年高考的高中毕业生，年龄不超过20周岁(2002年8月31日以后出生)，未婚，志愿至少服现役满5年，同时符合征集义务兵要求的政治和身体条件。

招生计划

北京电子科技职业学院等国家核定的46所高职院校，在2022年高职(专科)层次招生计划内，为陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队、武警部队、军委国防动员部等单位招收定向培养军士2572人(含女军士31人)。招生执行现行专科提前批录取政策，考生毕业后取得大专学历。

招录流程

6月24日前

考生须到政治考核地人民武装部领取并提交应征公民政治考核表。

6月25日至7月6日

进行集中政治考核。对政治考核结论有异议的，可提出复议申请。