46所高职院校面向我省定向培养军士2572人

昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年我省将依托46所高职院校，招收定向培养军士2572人。
昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年我省将依托46所高职院校，招收定向培养军士2572人。
昨日，记者从市招生考试中心获悉，今年我省将依托46所高职院校，招收定向培养军士2572人。
报考条件
须为已参加2022年高考的高中毕业生，年龄不超过20周岁(2002年8月31日以后出生)，未婚，志愿至少服现役满5年，同时符合征集义务兵要求的政治和身体条件。
招生计划
北京电子科技职业学院等国家核定的46所高职院校，在2022年高职(专科)层次招生计划内，为陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队、武警部队、军委国防动员部等单位招收定向培养军士2572人(含女军士31人)。招生执行现行专科提前批录取政策，考生毕业后取得大专学历。
招录流程
6月24日前
考生须到政治考核地人民武装部领取并提交应征公民政治考核表。
6月25日至7月6日
进行集中政治考核。对政治考核结论有异议的，可提出复议申请。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605