洛阳市十五届人大常委会第三十四次会议召开

21日，市十五届人大常委会召开第三十四次会议，市人大常委会主任吴中阳主持会议。

21日，市十五届人大常委会召开第三十四次会议，市人大常委会主任吴中阳主持会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要指示精神及省、市近期重要会议精神等。会议对《洛阳市文明养犬条例(草案)》进行了初审；审议并表决通过了《洛阳市二里头遗址保护条例》《洛阳市尸乡沟商城遗址保护条例》；听取和审议了《〈关于进一步做好我市脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的议案〉的决议》落实情况的报告，并进行了满意度表决，表决结果为满意；听取和审议了关于检查《中华人民共和国环境保护法》贯彻执行情况的报告，并开展了专题询问；听取和审议了市监察委员会关于开展廉政教育工作情况的报告、关于洛阳市十大产业集群建设情况及新能源动力电池项目对接情况的报告、关于洛阳市“十四五”规划纲要2021年度实施情况的监测报告；审议了关于我市减税降费政策落实情况的专题调研报告。会议经表决，通过了相关人事任免事项。新任命的国家工作人员进行了宪法宣誓。

会议强调，要共同营造风清气正的良好政治生态，全力服务好十大产业集群和重大招商引资项目建设，扎实做好市委人大工作会议的筹备工作。要深入总结人大工作亮点和创新做法，紧紧围绕市委中心工作大局，紧盯年度重点工作，坚持创新引领，强化责任担当，狠抓年度各项任务落实。要深入开展“能力作风建设年”活动，加强人大及其常委会政治建设、思想建设、能力建设、制度建设，确保年度目标任务圆满完成，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 何燕)